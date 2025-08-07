Le nombre de transactions quotidiennes sur le réseau Ethereum a augmenté à 1,87 million, s'approchant du sommet historique de 1,96 million établi en janvier 2024. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 08:39 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon Décryptage, les données d'Etherscan ont montré que le nombre quotidien de transactions sur la blockchain Ethereum a légèrement augmenté à 1,87 million hier, s'approchant du nouveau sommet historique de 1,96 million établi le 14 janvier 2024. Jake Kenni, Analyste de recherche senior chez Nansen, a déclaré que cette hausse était principalement due à l'augmentation du volume des tradings pour les stablecoins USDC, Tether, et l'échange décentralisé Uniswap. La hausse du volume des tradings de stablecoins pourrait être liée aux activités à Washington. Sara Gherghelas, Analyste senior et Chercheuse chez DappRadar, a déclaré que l'adoption et la signature du GENIUS Act, qui fournit un cadre juridique pour les stablecoins opérant aux États-Unis, a renforcé la confiance du marché.

