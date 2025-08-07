Le Service de surveillance financière de la Corée du Sud commande une recherche sur la législation mondiale des Stablecoins

PANews a rapporté le 7 août que selon News1, l'Unité de renseignement financier (FIU) sous la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud a commandé une étude sur la deuxième phase de la législation sur les actifs virtuels et les mesures anti-blanchiment d'argent (AML) concernant les stablecoins le 6 août.

La FSC a déclaré que la législation à venir devrait intégrer les stablecoins dans le cadre réglementaire, leur permettant d'être utilisés pour les paiements et les transferts transfrontaliers. L'étude examinera les approches réglementaires mondiales concernant les stablecoins et étudiera les normes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CFT).