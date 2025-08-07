Le volume de trading des actions américaines tokenisées xStocks de Backed dépasse 2 milliards de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 10:20 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon The Block, la plateforme d'actifs physiques Backed a lancé une série d'actions tokenisées, permettant aux investisseurs d'acheter des tokens qui suivent les prix d'actions populaires comme Tesla, Apple et Nvidia. Selon le tableau de bord xStocks Dune, le volume total de trading de ces actions tokenisées, appelées xStocks, a dépassé 2 milliards de dollars. Cependant, le nombre total de détenteurs uniques de tokens xStocks reste relativement faible, à environ 25 500. La version tokenisée de l'action Tesla est la plus populaire, avec 11 000 détenteurs. Le token de l'indice S&P 500 est deuxième, avec près de 10 000 détenteurs.

Opportunité de marché Cours Blockstreet (BLOCK) $0.017945 $0.017945 $0.017945 +7.51% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Blockstreet (BLOCK) en temps réel Acheter du BLOCK maintenant