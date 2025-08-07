PancakeSwap lance des contrats perpétuels pour AAPL, AMZN et TSLA Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 09:36 Partager

PANews a rapporté le 7 août que PancakeSwap a annoncé le lancement d'une nouvelle catégorie de contrats à terme perpétuels sur actions au sein de sa plateforme de contrats à terme perpétuels PancakeSwap : les contrats à terme perpétuels sur actions. Les utilisateurs peuvent négocier des contrats à terme perpétuels Apple (AAPL), Amazon (AMZN) et Tesla (TSLA) entièrement on-chain, avec un effet de levier maximal de 25x.

