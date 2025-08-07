Jupiter lance Jupiter Plugin, un plugin personnalisable qui ne nécessite pas de RPC. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 10:15 Partager

PANews a rapporté le 7 août que Jupiter a annoncé le lancement du Jupiter Plugin. Il s'agit d'une version open-source, légère et plug-and-play de Jupiter qui permet aux utilisateurs d'intégrer de façon transparente la fonctionnalité de swap de bout en bout dans leurs applications avec un minimum d'effort. Les utilisateurs peuvent le déployer en ajoutant simplement quelques lignes de code. Ses principales caractéristiques sont : Intégration transparente : Intégrez la fonctionnalité de Swap de Jupiter directement dans votre application sans redirection.

Options d'affichage multiples : Choisissez entre les modes d'affichage intégré, widget ou modal.

Options personnalisables : Configurez le formulaire d'échange pour répondre aux besoins de votre application.

Pas de RPC : Les plugins peuvent être intégrés sans aucun RPC, Ultra est responsable de la gestion de l'envoi des transactions, du solde du portefeuille et des informations sur les tokens.

Mode Ultra : Accédez à toutes les fonctionnalités du Mode Ultra.

