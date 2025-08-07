Nouvelles importantes de la nuit dernière et de ce matin (6-7 août)

Une baleine/institution a créé un nouveau portefeuille et a augmenté ses avoirs de 11 062 ETH. Au cours des trois derniers jours, elle a créé 5 portefeuilles et augmenté ses avoirs de plus de 500 millions de dollars en ETH.

Selon Lookonchain, une mystérieuse baleine/institution a créé un nouveau portefeuille et a reçu 11 062 ETH (40,74 millions de dollars) de FalconX il y a une heure. Au cours des trois derniers jours, cette baleine/institution a créé cinq portefeuilles et a reçu un total de 147 591 ETH (541,66 millions de dollars) de FalconX, Galaxy Digital et BitGo.

MetaMask a intégré la blockchain Sei, intégrant désormais 11 chaînes

MetaMask a annoncé qu'il a intégré la blockchain Sei, portant le nombre total de blockchains prises en charge à 11. Cette intégration apportera un support natif pour le réseau Sei à MetaMask, permettant aux utilisateurs de MetaMask d'accéder de manière transparente à l'écosystème d'applications décentralisées (dapp) de Sei et aux actifs natifs de Sei dans leur portefeuille.

La startup d'investissement crypto Parataxis lèvera 640 millions de dollars après sa fusion avec SilverBox Corp IV pour soutenir les achats de BTC.

Selon The Block, la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings fusionnera avec SilverBox Corp IV SPAC dans le but de lever 640 millions de dollars pour une société de gestion de fonds Bitcoin qui sera cotée à la Bourse de New York (NYSE). À l'issue de la fusion, la nouvelle société prévoit d'être cotée à la NYSE sous le symbole PRTX. Une déclaration de Parataxis Holdings indique : "La combinaison d'entreprises générera jusqu'à environ 240 millions de dollars en capital pour Parataxis Holdings, sous réserve des rachats par les actionnaires de SBXD (SilverBox Corp IV SPAC). Cela comprend 31 millions de dollars en actions, qui seront utilisés immédiatement pour acheter du Bitcoin." Parataxis a également déclaré qu'elle a "conclu un accord d'achat d'actions" lui permettant "d'émettre et de vendre jusqu'à 400 millions de dollars en actions", ajoutant que la fusion "pourrait générer jusqu'à 640 millions de dollars de produits bruts pour soutenir l'exécution et l'accélération de sa stratégie de gestion de fonds BTC." Des nouvelles antérieures avaient révélé que la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings prévoyait d'entrer en bourse via une transaction SPAC.

Standard Chartered Bank : Les sociétés de gestion de fonds Ethereum sont actuellement "hautement dignes d'investissement" et sont supérieures aux ETF ETH spot américains

Selon The Block, Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche mondiale sur les actifs numériques à la Standard Chartered Bank, a déclaré que les gestionnaires de fonds Ethereum sont actuellement "extrêmement dignes d'investissement" et sont plus dignes d'achat que les ETF spot américains. Kendrick a déclaré que les multiples de la valeur nette d'actif (NAV) des gestionnaires de fonds Ethereum (c'est-à-dire la valeur marchande divisée par la valeur de l'ETH détenu) ont maintenant "commencé à se normaliser" et devraient rester supérieurs à 1, ce qui les rend plus dignes d'achat que les ETF ETH spot américains. Il a ajouté qu'à mesure que les multiples de la valeur nette d'actif se normalisent, les gestionnaires de fonds ETH pourront mieux profiter des augmentations de prix de l'ETH, des récompenses de staking et de la croissance de l'ETH par action - ce qui est différent des ETF ETH spot américains, qui ne peuvent actuellement pas être stakés ou participer à la DeFi. Kendrick a souligné que depuis juin, les gestionnaires de fonds Ethereum ont acheté 1,6 % de tous les ETH en circulation, ce qui est comparable au taux d'achat des ETF ETH pendant la même période. Cette mise à jour fait suite à son rapport de la semaine dernière, dans lequel il prédisait que l'ETH détenu par les gestionnaires de fonds ETH pourrait atteindre 10 % de tous les ETH en circulation — soit l'équivalent de 10 fois leurs avoirs à l'époque.

Le fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, reconnu coupable de charges de transmission d'argent sans licence, mais le jury est divisé sur les charges de blanchiment d'argent et de sanctions

Selon The Block, un jury de Manhattan a reconnu le fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence, mais n'a pas réussi à atteindre un consensus sur les charges de blanchiment d'argent et de sanctions. Le DeFi Education Fund et d'autres ont exprimé leur soutien continu à Roman Storm. Le DeFi Education Fund a déclaré : "Nous sommes déçus que le jury n'ait pas reconnu que Storm ne devrait pas être tenu responsable des actions de tiers sur lesquels il n'avait aucun contrôle." La Blockchain Association a exhorté Storm à faire appel dans un post sur X. Selon la journaliste Eleanor Terrett, Storm prévoit de réfuter les accusations, les qualifiant de "absurdes". Terrett a également rapporté que Storm, citant le président Donald Trump, a déclaré qu'il allait "se battre, se battre, se battre".

Trump déclare que les États-Unis imposeront des tarifs d'environ 100 % sur les puces et les semi-conducteurs

Selon CCTV News, le 6 août heure locale, le président américain Trump a déclaré que les États-Unis imposeront un tarif d'environ 100 % sur les puces et les semi-conducteurs. Trump a déclaré que s'ils sont fabriqués aux États-Unis, aucun frais ne sera facturé.

Coinbase va lister la paire de trading d'actifs natifs COSMOSDYDX de dYdX

Selon l'annonce de Coinbase, la paire de trading COSMOSDYDX-USD sera disponible à partir de 9h00 PDT le 7 août 2025, sous réserve des exigences de liquidité. Les utilisateurs doivent transférer des fonds via le réseau dYdX ; l'utilisation d'autres réseaux entraînera une perte d'actifs.

La société minière liée à la famille Trump, American Bitcoin, prévoit d'être cotée au Nasdaq

Selon The Block, les actionnaires de Gryphon Digital Mining ont commencé à voter sur une proposition de fusion avec la filiale de Hut 8, American Bitcoin Corp. À l'issue de la fusion, American Bitcoin sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ABTC". La société a été cofondée par Eric Trump et Donald Trump Jr., Hut 8 détenant une participation de 80 % et la famille Trump détenant environ 20 % via American Data Centers. American Bitcoin a levé 220 millions de dollars en placements privés pour acheter du Bitcoin et des équipements miniers. Après la fusion, les actionnaires existants conserveront environ 98 % de la nouvelle société, Eric Trump occupant le poste de directeur de la stratégie.

Maison Blanche : Trump imposera un tarif supplémentaire de 25 % sur les marchandises indiennes

La Maison Blanche a déclaré que Trump a signé un décret pour imposer un tarif supplémentaire de 25 % sur les marchandises en provenance de l'Inde en réponse à l'achat continu de pétrole russe par l'Inde. Après que Trump a introduit de nouveaux tarifs sur l'Inde, les prix du pétrole ont augmenté à court terme, atteignant un sommet intrajournalier.

Maison Blanche : Apple augmentera son engagement d'investissement aux États-Unis de 100 milliards de dollars

La Maison Blanche : Apple (AAPL.O) lancera un nouveau plan de fabrication américain et augmentera son engagement d'investissement aux États-Unis de 100 milliards de dollars. Trump fera une déclaration sur Apple aujourd'hui.

Kaito AI : L'offre publique de Billions a atterri sur Capital Launchpad

Kaito AI a annoncé sur la plateforme X que son offre publique Billions a été lancée sur Capital Launchpad. Le projet est évalué à 200 millions de dollars et vise à lever plus de 5 millions de dollars. Calendrier de libération des tokens : 75 % seront débloqués au TGE, les 25 % restants étant débloqués 12 mois après le TGE. Le montant minimum d'achat par transaction est de 1 000 $ et le maximum est de 100 000 $.

La société de compensation Marex intègre le système de règlement blockchain Kinexys de JPMorgan

Marex, une chambre de compensation, s'est associée à Brevan Howard Digital pour devenir la première chambre de compensation à adopter la plateforme de règlement basée sur la blockchain de JPMorgan Chase, Kinexys. Kinexys exploite un registre distribué programmable pour permettre un règlement quasi en temps réel 24h/24 et 7j/7, visant à réduire le risque de règlement et à simplifier l'infrastructure de paiement.

Orca DAO propose un staking de 55 000 SOL et un programme de rachat d'ORCA sur deux ans

L'Orca DAO, associée au protocole de liquidité Orca de Solana, a proposé un nouveau plan de gouvernance qui stakera jusqu'à environ 55 000 SOL aux validateurs Orca et lancera un programme de rachat d'ORCA sur 24 mois. Les tokens rachetés peuvent être brûlés, utilisés pour les récompenses xORCA ou utilisés comme subventions pour l'écosystème.

TAO Synergies détient un total de 42 111 tokens Bittensor (TAO) Selon PRNewswire, TAO Synergies Inc. (NASDAQ : TAOX) a annoncé que, au 5 août, la société avait accumulé un total de 42 111 tokens Bittensor (TAO) par acquisition et staking. En tant que premier coffre-fort d'actifs numériques coté en bourse au monde axé sur le réseau Bittensor et son protocole d'IA décentralisé, TAO Synergies continue d'augmenter régulièrement ses avoirs et participe activement au staking du réseau TAO, visant à améliorer la valeur pour les actionnaires grâce à l'appréciation des actifs et aux revenus de staking. La plateforme ERP native d'IA Rillet complète un financement de série B de 70 millions de dollars, dirigé par A16z et ICONIQ Selon GlobeNewswire, Rillet, une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) native d'IA, a annoncé l'achèvement d'une ronde de financement de série B de 70 millions de dollars dirigée par Andreessen Horowitz et ICONIQ, avec la participation de Sequoia, OakHC/FT et d'autres. Cela porte le financement total de Rillet levé en un an à plus de 100 millions de dollars. Fondée par d'anciens dirigeants de N26, Rillet sert plus de 200 clients, a doublé son ARR au cours des 12 dernières semaines et s'associe à des cabinets comptables tels qu'Armanino et Wiss pour réduire les cycles de clôture des livres à quelques jours grâce à l'intégration native et à l'IA intégrée.

Le volume de transactions on-chain d'Ethereum a atteint 238 milliards de dollars en juillet, le plus élevé depuis décembre 2021

Selon The Block, le volume de transactions on-chain d'Ethereum a atteint 238 milliards de dollars en juillet, une augmentation de 70 % d'un mois à l'autre et le niveau le plus élevé depuis décembre 2021. Le réseau a traité 46,67 millions de transactions, un nouveau record mensuel, et le nombre d'adresses actives a atteint 17,55 millions, s'approchant de son pic historique. La moyenne mobile sur 7 jours montre que le volume quotidien de transactions approche 1,66 million, proche de son pic en mai 2021. Le prix de l'ETH a augmenté à 3 700 $ à la fin du mois, un plus haut sur plusieurs années.

Les marchés d'options d'août pour Bitcoin et Ethereum montrent un biais baissier

Selon The Block, les données de Derive montrent qu'avec la Réserve fédérale maintenant les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de juillet, le sentiment du marché est devenu prudent, les traders passant significativement à des positions baissières sur les options Bitcoin et Ethereum expirant en août, avec une demande concentrée sur les options de vente. Le responsable de la recherche de Derive, Sean Dawson, a déclaré que l'intérêt ouvert sur les options de vente Ethereum expirant le 29 août a dépassé celui des options d'achat de plus de 10 %, avec des positions concentrées à des prix d'exercice de 3 200 $, 3 000 $ et 2 200 $. Le sentiment baissier de Bitcoin est encore plus prononcé, avec un intérêt ouvert sur les options de vente expirant le 29 août près de cinq fois supérieur à celui des options d'achat, principalement à des prix d'exercice de 95 000 $, 80 000 $ et 100 000 $. Cela suggère que les traders parient généralement que Bitcoin tombera en dessous de 100 000 $. Derive estime une probabilité de 25 % qu'Ethereum tombe en dessous de 3 000 $ d'ici la fin août, et une probabilité de 18