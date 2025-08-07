Les applications décentralisées (DApps) d'Ethereum ont généré environ 26,8 milliards de dollars en frais à ce jour Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 09:49 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon les données de Token Terminal, depuis le lancement d'Ethereum, les applications (DApps) sur la Blockchain Ethereum ont généré environ 26,8 milliards de dollars US en paiements d'utilisateurs, soit deux fois la valeur marchande de HYPE.

Opportunité de marché Cours TokenFi (TOKEN) $0.005624 $0.005624 $0.005624 +0.37% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de TokenFi (TOKEN) en temps réel Acheter du TOKEN maintenant