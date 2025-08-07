La position courte en ETH du Trader 0xcB92 est sur le point d'être liquidée, avec une perte totale d'environ 2,34 millions de dollars dans les transactions récentes.

Selon PANews le 7 août, d'après la surveillance de Lookonchain, le trader 0xcB92 n'a pas réussi à prendre ses bénéfices sur sa position courte en ETH alors qu'elle avait généré 4,25 millions de dollars de profits, et est maintenant au bord de la liquidation. Le prix de liquidation actuel est de 3 724,15 $. Ce trader a perdu tous les gains des trois transactions précédentes, et subit maintenant une perte en capital de 2,34 millions de dollars.
