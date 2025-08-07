CEXDEX+
COO de Luxor : Les réformes tarifaires de Trump vont comprimer le marché du minage de Bitcoin aux États-Unis

2025/08/07 10:00
PANews a rapporté le 7 août que le COO de Luxor Technology, Ethan Vera, a déclaré, selon The Block, que la croissance des machines minières de Bitcoin aux États-Unis ralentira alors que la Maison Blanche impose des droits de douane élevés sur les machines minières d'Asie du Sud-Est. Vera a déclaré que les opérateurs américains explorent l'expansion à l'étranger, tandis que les fabricants augmentent leur capacité de production nationale pour servir le marché.

Suite à l'expiration d'une suspension de 90 jours des droits de douane annoncée par le président Trump lors de ses réformes commerciales du "Jour de la Libération" en avril, la Maison Blanche a finalisé de nouveaux droits de douane réciproques sur les principaux centres de fabrication de matériel minier le 31 juillet. Les derniers droits de douane, entrés en vigueur le 7 août, comprennent un droit de douane réciproque de 19% sur les ASIC importés d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande, portant le droit de douane total sur les importations de ces pays à 21,6%.

Luxor, une entreprise de technologie et de services de mining Bitcoin, exploite un pool de mining et fournit des services de courtage ASIC, des firmwares personnalisés et des dérivés de puissance de calcul. Bien que les États-Unis soient son plus grand marché, Luxor sert toujours des entreprises minières dans 32 pays. Le directeur des opérations de l'entreprise a déclaré que les droits de douane ont réduit la demande des clients américains et ont déplacé les machines minières vers des pays ayant des politiques d'importation plus favorables, comme le Canada. "Nous nous attendons généralement à ce que la croissance économique américaine ralentisse, ce qui entraînera un flux de machines minières vers les marchés étrangers avec des droits de douane à l'importation plus favorables", a déclaré Vera. "Le droit de douane de 21,6% fait des États-Unis actuellement l'une des juridictions les moins compétitives pour l'importation de machines minières, et les mineurs envisagent également le Canada et d'autres marchés comme canaux d'expansion."

