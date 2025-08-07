La police de Xiangyang, dans le Hubei, a résolu une affaire impliquant des transferts de fonds illégaux utilisant de la monnaie virtuelle et a récupéré plus de 1,5 million de yuans d'argent volé qu'elle a restitué aux victimes.

PANews a rapporté le 7 août que selon Jimu News, récemment, après que le Parquet du comté de Baokang de la ville de Xiangyang, province du Hubei, a déposé une accusation publique, le tribunal local a condamné les cinq accusés Yao, Yang, Liu A, Qiao et Liu B à des peines d'emprisonnement à durée déterminée allant de deux ans et six mois à trois ans pour le crime de dissimulation des produits du crime, et chacun a été condamné à une amende de 5 000 à 18 000 yuans.

À partir d'avril 2024, Yang, Yao, Liu et d'autres ont créé un groupe de discussion en utilisant une application de messagerie étrangère. Sachant que les fonds étaient probablement des produits de fraude téléphonique et d'autres crimes, ils ont utilisé la monnaie virtuelle Tether pour faciliter le transfert de fonds illicites. Une enquête a révélé que le groupe a facilité le transfert d'un total de 2,09 millions de yuans en fonds frauduleux, accumulant des profits illégaux allant de 10 000 à 90 000 yuans. Pendant l'enquête, les procureurs, par des explications juridiques et un raisonnement, ont encouragé les suspects à restituer volontairement les produits illégaux. Grâce à diverses mesures, plus de 1,5 million de yuans de fonds illicites ont été récupérés, qui ont été restitués proportionnellement à 17 victimes de fraude téléphonique après que le verdict a pris effet.