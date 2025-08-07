USDC Mène une Augmentation Triple des Paiements de Salaires Basés sur les Cryptomonnaies au Cours de l'Année Écoulée : Enquête

La part des travailleurs payés en cryptomonnaie a plus que triplé au cours de l'année écoulée, l'USDC s'imposant comme l'actif numérique le plus populaire pour la paie, selon l'enquête 2024 sur la compensation blockchain de Pantera Capital. En 2023, seulement 3% des répondants déclaraient recevoir une partie de leur salaire en crypto. Ce chiffre a bondi à 9,6% en 2024, les entreprises natives de la blockchain et les DAOs se tournant de plus en plus vers les stablecoins et les jetons pour rémunérer les employés et les contributeurs. Dans le même temps, la part des travailleurs payés exclusivement en monnaie fiduciaire est passée de 97% à 89,1%. Ce changement montre une volonté plus large des entreprises d'intégrer les actifs numériques dans les opérations quotidiennes, particulièrement dans les rôles qui traversent les frontières ou opèrent au sein d'écosystèmes décentralisés. Les stablecoins deviennent la norme pour les salaires en crypto, USDC en tête Parmi ceux recevant une compensation en crypto, l'USDC était le choix dominant. Le stablecoin indexé sur le dollar représentait 63% de tous les salaires en crypto, dépassant largement l'USDT, qui détenait une part de 28,6%. D'autres jetons comme Solana et Ethereum constituaient une part plus petite, avec respectivement 1,9% et 1,3%. Notre mission est de soutenir le succès à long terme de nos entreprises en portefeuille et de l'écosystème crypto plus large. Une lacune majeure que nous avons constamment observée ? Des données de compensation fiables et transparentes pour les équipes crypto. C'est pourquoi nous avons créé notre enquête annuelle sur la compensation crypto – un... — Pantera Capital (@PanteraCapital) 6 août 2025 L'enquête de Pantera couvre les ingénieurs blockchain, les chefs de produit, le personnel juridique et opérationnel à travers l'industrie. Les résultats suggèrent que les stablecoins ne sont plus limités aux paires de trading ou aux cas d'utilisation DeFi, mais deviennent également un outil pratique pour la paie et les paiements internationaux. L'adoption de l'USDC dans la paie renforcée par les divulgations mensuelles de réserves La compensation en crypto offre plusieurs avantages, en particulier pour les équipes distribuées mondialement. Les stablecoins permettent des temps de règlement plus rapides, des frais de transaction plus bas et un accès plus facile à la valeur en dollars américains dans les régions soumises à des restrictions bancaires ou à une instabilité monétaire. Les résultats indiquent également une confiance croissante dans la réputation de l'USDC en matière de conformité réglementaire et de transparence, particulièrement après que Circle, son émetteur, a commencé à publier des rapports détaillés mensuels sur les réserves et a obtenu l'accès aux bons du Trésor américain. Plus de travailleurs optent pour diviser leurs salaires entre espèces et crypto Bien que les paiements de salaire complets en crypto restent peu courants, les arrangements hybrides gagnent du terrain. De nombreuses entreprises permettent désormais aux employés de diviser leur compensation entre monnaie fiduciaire et actifs numériques, donnant aux travailleurs la possibilité de faire du coût du dollar en moyenne sur les marchés crypto ou de dépenser directement en utilisant des portefeuilles Web3. Le rapport de Pantera n'a pas révélé de tendances régionales, mais la hausse des salaires en crypto est probablement due en partie aux équipes et contractants basés en Asie qui s'appuient sur les stablecoins pour des paiements transfrontaliers rentables. La montée de la compensation on-chain intervient également alors que davantage d'entreprises natives de la crypto formalisent leurs opérations. Avec de meilleurs outils de gestion de trésorerie, des rails de paie en temps réel et des plateformes comptables adaptées aux actifs numériques, les barrières logistiques au paiement en crypto commencent à tomber. La part des travailleurs payés en cryptomonnaie a plus que triplé au cours de l'année écoulée, l'USDC s'imposant comme l'actif numérique le plus populaire pour la paie, selon l'enquête 2024 sur la compensation blockchain de Pantera Capital. En 2023, seulement 3% des répondants déclaraient recevoir une partie de leur salaire en crypto. Ce chiffre a bondi à 9,6% en 2024, les entreprises natives de la blockchain et les DAOs se tournant de plus en plus vers les stablecoins et les jetons pour rémunérer les employés et les contributeurs. Dans le même temps, la part des travailleurs payés exclusivement en monnaie fiduciaire est passée de 97% à 89,1%. Ce changement montre une volonté plus large des entreprises d'intégrer les actifs numériques dans les opérations quotidiennes, particulièrement dans les rôles qui traversent les frontières ou opèrent au sein d'écosystèmes décentralisés. Les stablecoins deviennent la norme pour les salaires en crypto, USDC en tête Parmi ceux recevant une compensation en crypto, l'USDC était le choix dominant. Le stablecoin indexé sur le dollar représentait 63% de tous les salaires en crypto, dépassant largement l'USDT, qui détenait une part de 28,6%. D'autres jetons comme Solana et Ethereum constituaient une part plus petite, avec respectivement 1,9% et 1,3%. Notre mission est de soutenir le succès à long terme de nos entreprises en portefeuille et de l'écosystème crypto plus large. Une lacune majeure que nous avons constamment observée ? Des données de compensation fiables et transparentes pour les équipes crypto. C'est pourquoi nous avons créé notre enquête annuelle sur la compensation crypto – un... — Pantera Capital (@PanteraCapital) 6 août 2025 L'enquête de Pantera couvre les ingénieurs blockchain, les chefs de produit, le personnel juridique et opérationnel à travers l'industrie. Les résultats suggèrent que les stablecoins ne sont plus limités aux paires de trading ou aux cas d'utilisation DeFi, mais deviennent également un outil pratique pour la paie et les paiements internationaux. L'adoption de l'USDC dans la paie renforcée par les divulgations mensuelles de réserves La compensation en crypto offre plusieurs avantages, en particulier pour les équipes distribuées mondialement. Les stablecoins permettent des temps de règlement plus rapides, des frais de transaction plus bas et un accès plus facile à la valeur en dollars américains dans les régions soumises à des restrictions bancaires ou à une instabilité monétaire. Les résultats indiquent également une confiance croissante dans la réputation de l'USDC en matière de conformité réglementaire et de transparence, particulièrement après que Circle, son émetteur, a commencé à publier des rapports détaillés mensuels sur les réserves et a obtenu l'accès aux bons du Trésor américain. Plus de travailleurs optent pour diviser leurs salaires entre espèces et crypto Bien que les paiements de salaire complets en crypto restent peu courants, les arrangements hybrides gagnent du terrain. De nombreuses entreprises permettent désormais aux employés de diviser leur compensation entre monnaie fiduciaire et actifs numériques, donnant aux travailleurs la possibilité de faire du coût du dollar en moyenne sur les marchés crypto ou de dépenser directement en utilisant des portefeuilles Web3. Le rapport de Pantera n'a pas révélé de tendances régionales, mais la hausse des salaires en crypto est probablement due en partie aux équipes et contractants basés en Asie qui s'appuient sur les stablecoins pour des paiements transfrontaliers rentables. La montée de la compensation on-chain intervient également alors que davantage d'entreprises natives de la crypto formalisent leurs opérations. Avec de meilleurs outils de gestion de trésorerie, des rails de paie en temps réel et des plateformes comptables adaptées aux actifs numériques, les barrières logistiques au paiement en crypto commencent à tomber.