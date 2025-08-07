Le créateur de Trollface déclare qu'il n'a aucune intention de participer à un memecoin basé sur son travail et qu'il n'engagera pas d'action en justice

PANews a rapporté le 7 août que, selon Décryptage, Carlos Ramirez (surnommé Whynne, créateur de Trollface) a déclaré dans sa première interview en une décennie qu'il n'a "aucune intention" de participer au meme coin Solana en plein essor basé sur sa création, citant la nature capitaliste de la cryptomonnaie comme une interférence potentielle avec l'expression artistique. Whynne a déclaré qu'il reçoit "constamment" des jetons pour les Memes Coins liés à Trollface et n'a aucun désir de participer ou d'intenter une action en justice contre le meme coin Troll en plein essor, qui a augmenté en valeur de plus de 1 050 % au cours des deux dernières semaines.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.