Le créateur de Trollface déclare qu'il n'a aucune intention de participer à un memecoin basé sur son travail et qu'il n'engagera pas d'action en justice Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 10:30

PANews a rapporté le 7 août que, selon Décryptage, Carlos Ramirez (surnommé Whynne, créateur de Trollface) a déclaré dans sa première interview en une décennie qu'il n'a "aucune intention" de participer au meme coin Solana en plein essor basé sur sa création, citant la nature capitaliste de la cryptomonnaie comme une interférence potentielle avec l'expression artistique. Whynne a déclaré qu'il reçoit "constamment" des jetons pour les Memes Coins liés à Trollface et n'a aucun désir de participer ou d'intenter une action en justice contre le meme coin Troll en plein essor, qui a augmenté en valeur de plus de 1 050 % au cours des deux dernières semaines.

