Delin Holdings prévoit de lever 653,3 millions de dollars HK pour se concentrer sur le développement de la blockchain, des Real-World Assets (RWA) et des activités d'actifs virtuels

PANews a rapporté le 7 août que, selon Zhitong Finance, Delin Holdings (01709.HK) a annoncé que le 7 août (avant les heures de trading), la société, les vendeurs DA Wolf et M. Chen, et l'agent de placement ont conclu un accord de placement et d'abonnement. Le même jour, la société a conclu un accord d'abonnement à mandat spécial avec le souscripteur (DA Wolf Investment I Limited, une société entièrement détenue par l'actionnaire majoritaire de la société, M. Chen Ningdi). Le produit brut total des transactions envisagées dans le cadre de l'accord de placement et d'abonnement et de l'accord d'abonnement à mandat spécial est estimé à environ 653,3 millions de dollars HK.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net total de l'Abonnement de complément et de l'Abonnement à mandat spécial aux fins suivantes :

(i) environ 30% pour soutenir les acquisitions stratégiques et/ou les investissements du Groupe et pour étendre son programme de tokenisation de Real-World Assets (RWA) ;

(ii) environ 15% pour développer les opérations de mining de Bitcoin et constituer des réserves de Bitcoin ;

(iii) environ 7% seront utilisés pour établir un réseau de trading over-the-counter (OTC) d'actifs virtuels agréé et un réseau de vente au détail à Hong Kong, et pour demander et mettre à niveau les licences de conformité pour les activités liées aux actifs virtuels à Hong Kong et dans d'autres juridictions ;

(iv) environ 8% seront utilisés pour développer davantage les plans d'affaires du Groupe liés aux actifs numériques, aux cryptomonnaies et aux stablecoins en engageant indépendamment des experts en blockchain pour rechercher et développer des systèmes et interfaces connexes, ou en établissant des coentreprises stratégiques avec des acteurs de l'industrie mondialement reconnus ;

(v) environ 10% seront utilisés pour investir dans le projet résidentiel haut de gamme ONE Carmel aux États-Unis afin de renforcer davantage la position et le réseau du Groupe dans la Silicon Valley et d'étendre ses initiatives d'intelligence artificielle et d'actifs du monde réel pour le développement futur ;

(vi) environ 10% seront utilisés pour investir dans des installations informatiques et des mises à niveau de systèmes afin de soutenir le développement ultérieur des actifs numériques et des stratégies fintech du Groupe ;

(vii) environ 10% seront utilisés pour créer des fonds négociés en bourse et développer l'investissement quantitatif, y compris la création de nouveaux produits de fonds négociés en bourse et des capacités d'investissement algorithmique pour élargir la gamme de produits financiers du Groupe ;

(viii) environ 10% seront utilisés pour compléter le fonds de roulement du Groupe et soutenir ses opérations quotidiennes.