CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 7 août que, selon Zhitong Finance, Delin Holdings (01709.HK) a annoncé que le 7 août (avant les heures de trading), la société, les vendeurs DA Wolf et M. Chen,PANews a rapporté le 7 août que, selon Zhitong Finance, Delin Holdings (01709.HK) a annoncé que le 7 août (avant les heures de trading), la société, les vendeurs DA Wolf et M. Chen,

Delin Holdings prévoit de lever 653,3 millions de dollars HK pour se concentrer sur le développement de la blockchain, des Real-World Assets (RWA) et des activités d'actifs virtuels

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 12:12

PANews a rapporté le 7 août que, selon Zhitong Finance, Delin Holdings (01709.HK) a annoncé que le 7 août (avant les heures de trading), la société, les vendeurs DA Wolf et M. Chen, et l'agent de placement ont conclu un accord de placement et d'abonnement. Le même jour, la société a conclu un accord d'abonnement à mandat spécial avec le souscripteur (DA Wolf Investment I Limited, une société entièrement détenue par l'actionnaire majoritaire de la société, M. Chen Ningdi). Le produit brut total des transactions envisagées dans le cadre de l'accord de placement et d'abonnement et de l'accord d'abonnement à mandat spécial est estimé à environ 653,3 millions de dollars HK.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net total de l'Abonnement de complément et de l'Abonnement à mandat spécial aux fins suivantes :

(i) environ 30% pour soutenir les acquisitions stratégiques et/ou les investissements du Groupe et pour étendre son programme de tokenisation de Real-World Assets (RWA) ;

(ii) environ 15% pour développer les opérations de mining de Bitcoin et constituer des réserves de Bitcoin ;

(iii) environ 7% seront utilisés pour établir un réseau de trading over-the-counter (OTC) d'actifs virtuels agréé et un réseau de vente au détail à Hong Kong, et pour demander et mettre à niveau les licences de conformité pour les activités liées aux actifs virtuels à Hong Kong et dans d'autres juridictions ;

(iv) environ 8% seront utilisés pour développer davantage les plans d'affaires du Groupe liés aux actifs numériques, aux cryptomonnaies et aux stablecoins en engageant indépendamment des experts en blockchain pour rechercher et développer des systèmes et interfaces connexes, ou en établissant des coentreprises stratégiques avec des acteurs de l'industrie mondialement reconnus ;

(v) environ 10% seront utilisés pour investir dans le projet résidentiel haut de gamme ONE Carmel aux États-Unis afin de renforcer davantage la position et le réseau du Groupe dans la Silicon Valley et d'étendre ses initiatives d'intelligence artificielle et d'actifs du monde réel pour le développement futur ;

(vi) environ 10% seront utilisés pour investir dans des installations informatiques et des mises à niveau de systèmes afin de soutenir le développement ultérieur des actifs numériques et des stratégies fintech du Groupe ;

(vii) environ 10% seront utilisés pour créer des fonds négociés en bourse et développer l'investissement quantitatif, y compris la création de nouveaux produits de fonds négociés en bourse et des capacités d'investissement algorithmique pour élargir la gamme de produits financiers du Groupe ;

(viii) environ 10% seront utilisés pour compléter le fonds de roulement du Groupe et soutenir ses opérations quotidiennes.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,024.03
$93,024.03$93,024.03

-0.66%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,271.24
$3,271.24$3,271.24

-0.03%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2784
$2.2784$2.2784

-3.02%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.87
$139.87$139.87

-1.22%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14978
$0.14978$0.14978

-0.14%