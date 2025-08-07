Cboe a déposé une demande auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) pour obtenir l'autorisation de garantir l'ETF Ethereum de VanEck. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 12:02 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon les informations officielles du Chicago Board Options Exchange (CBOE), Cboe BZX a soumis un document 19b-4 à la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, demandant que le VanEck Ethereum ETF soit autorisé à staker de l'ETH via des fournisseurs de staking de confiance pour obtenir des récompenses comme revenus.