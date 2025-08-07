Trump : Les droits de douane réciproques entreront en vigueur à minuit ce soir Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 12:23 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, le président américain Trump a publié sur les réseaux sociaux : "Les tarifs réciproques entreront en vigueur à minuit ce soir (12h00 heure de Pékin) ! Des milliards de dollars commenceront à affluer vers les États-Unis, principalement en provenance de pays qui ont profité des États-Unis pendant de nombreuses années. La seule chose qui puisse empêcher l'Amérique d'être grande est un tribunal d'extrême gauche qui veut voir notre pays échouer !"

