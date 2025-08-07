Rapport de juillet sur le marché Crypto : La guerre des tarifs entre dans une période de désensibilisation, et trois dynamiques majeures émergent dans l'ère post-tarifs

Juillet a marqué un tournant décisif pour les marchés mondiaux. Trump, dans un geste rare, a fait pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux d'intérêt afin d'alléger la pression de la dette publique. Cependant, Powell, défendant l'indépendance, a maintenu les taux stables. Les attentes du marché pour une baisse des taux en septembre sont passées de 60% à 47%. Pendant ce temps, la guerre des tarifs est entrée dans sa "post-ère". Bien que la bataille ne soit pas complètement terminée, la réaction du marché s'est apaisée. Dans cette ère post-tarifaire, les baisses de taux d'intérêt, l'IA et l'institutionnalisation des actifs crypto sont les trois thèmes principaux.

L'économie américaine actuelle est comme un acrobate sur une poutre d'équilibre : d'un côté se trouve la "brique molle" de la confiance des consommateurs. Bien que l'indice de confiance des consommateurs en juillet ait légèrement grimpé à 97,2, une augmentation par rapport à 95,2 en juin, il était en effet inférieur aux attentes du marché, reflétant la prudence générale des consommateurs, en particulier la faible confiance dans le marché du travail. De l'autre côté, elle est sous pression inflationniste. L'Indice des prix à la consommation en juin a augmenté de 2,7% en glissement annuel et de 0,3% en glissement mensuel. Les préoccupations des consommateurs concernant le fait que les politiques tarifaires pourraient faire grimper les prix augmentent, ajoutant un haut degré d'incertitude aux tendances futures de l'inflation.

Face à un paysage économique complexe, la Réserve fédérale est naturellement sous une pression croissante. Cependant, lors de sa réunion la plus récente du 31 juillet, la Fed est restée en attente, maintenant les taux d'intérêt inchangés. C'était la cinquième fois consécutive cette année que le taux de référence a été maintenu dans la fourchette de 4,25%-4,5%. Cette décision a suscité une forte insatisfaction du président Trump, qui a fait une rare visite personnelle au siège de la Fed pour faire pression pour une forte baisse des taux à 1%, tentant d'utiliser des problèmes tels que le dépassement de la rénovation du bâtiment de la Réserve fédérale comme levier politique. Lors de cette réunion, pour la première fois depuis 1993, deux gouverneurs nommés par Trump - la vice-présidente à la supervision Michelle Bowman et le gouverneur Christopher Waller - ont voté contre la baisse immédiate de 25 points de base, signalant la dissension publique au sein du processus de prise de décision interne de la Fed.

Face à la pression, le président de la Réserve fédérale Powell a refusé de céder, insistant sur le fait que la politique monétaire ne reconnaît que les données et non les "mots". Il a déclaré que le niveau d'inflation actuel est toujours supérieur à la valeur cible de la Fed, et qu'il est nécessaire de maintenir une position politique modérément restrictive.

Cette attitude ferme a directement affecté les attentes du marché.

Le marché est actuellement concentré sur la réunion des taux d'intérêt de septembre, avec une probabilité de baisse des taux de 25 points de base passant entre 65% et 90%. Certaines institutions (comme Goldman Sachs et Citigroup) prédisent que la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt en septembre, octobre et décembre, totalisant deux à trois baisses.

Cependant, le président de la Fed Powell et la plupart des responsables restent prudents quant à une baisse des taux en septembre, soulignant la nécessité d'observer davantage de données économiques, en particulier les tendances de l'emploi et de l'inflation, et n'ont pas encore pris de décision claire sur une baisse des taux. Les remarques de Powell ont une fois abaissé les attentes pour une baisse des taux en septembre à environ 40%.

En réalité, la Réserve fédérale s'est efforcée de maintenir l'indépendance de sa politique face à ce dilemme, mais l'ombre de l'ingérence politique persiste. Récemment, Trump, mécontent des dernières données sur l'emploi publiées par le Département américain du Travail, a ordonné le licenciement de McCarty McInturff, directeur du Bureau des statistiques du travail. Cette série d'actions a exacerbé les préoccupations du marché concernant l'incertitude de la politique économique américaine.

La politique tarifaire menée par les États-Unis, autrefois un déclencheur du marché, passe maintenant au second plan. En juillet, les États-Unis, ainsi que les principales économies comme la Chine, l'Europe et le Japon, ont tous signalé un assouplissement des tarifs. En particulier, à la fin du mois, les États-Unis et l'Europe ont annoncé un nouvel accord commercial. Bien que les États-Unis imposent toujours un tarif de 15% sur la plupart des biens de l'UE, il est inférieur au taux initialement menacé, réduisant l'incertitude à court terme et poussant le S&P 500 et le Nasdaq à des niveaux record. À l'avenir, bien que les frictions tarifaires localisées puissent occasionnellement s'intensifier, le marché croit généralement que les niveaux tarifaires globaux seront maintenus dans une zone de sécurité qui évite de pousser l'économie en récession, comme un manège avec des garde-corps.

Cette tendance d'"assouplissement des attentes les plus pessimistes" est devenue une base psychologique importante pour que les actions américaines et les cryptomonnaies atteignent de nouveaux sommets, et cela signifie également que le capital mondial procédera à une nouvelle série d'évaluations des risques et des opportunités.

Au milieu de nouvelles opportunités, les percées dans la commercialisation de l'IA embrassent un nouveau récit de marché. Dans la dernière saison des résultats, les géants de la technologie ont généralement dépassé les attentes, avec Meta (Nasdaq : META) et Microsoft (Nasdaq : MSFT) particulièrement performants. Meta, alimenté par l'autonomisation profonde de son activité publicitaire grâce à la technologie d'IA, a vu son cours boursier grimper après la publication de son rapport sur les bénéfices, portant sa capitalisation boursière près de 2 billions de dollars, la plaçant sur le point de rejoindre le "club des 2 billions de dollars" aux côtés de Google (Nasdaq : GOOGL) et Amazon (Nasdaq : AMZN). Microsoft (Nasdaq : MSFT), porté par la croissance robuste de ses services cloud Azure, est devenue la deuxième entreprise, après Apple (Nasdaq : AAPL), à rejoindre officiellement le "club des 4 billions de dollars". La question autrefois dominante des tarifs s'estompe, indiquant une sensibilité décroissante des investisseurs à de tels risques politiques. Les attentes de profit motivées par l'innovation en IA deviennent un moteur central du marché, en particulier dans le secteur technologique.

Plus remarquablement, ces entreprises technologiques de premier plan augmentent leurs investissements en IA à un rythme sans précédent. Meta a annoncé qu'elle augmenterait son plan de dépenses en capital à 72 milliards de dollars d'ici 2025, et Microsoft prévoit d'investir 120 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA d'ici 2026. De tels investissements massifs démontrent non seulement la confiance inébranlable des entreprises dans les perspectives de l'IA, mais suggèrent également que la commercialisation de l'IA pourrait être encore plus rapide que les attentes du marché.

Le marché actuel change de vitesse : le modèle dominant des frictions commerciales des dernières années a progressivement reculé, et de nouvelles pistes technologiques représentées par l'IA ont commencé à attirer plus d'attention, modifiant davantage le modèle d'allocation de capital du marché.

Au milieu de cette vague d'investissement technologique, WealthBee a observé que les actifs numériques deviennent une nouvelle option sur les bilans des entreprises, avec un nombre croissant d'entreprises cotées incorporant des cryptomonnaies comme Bitcoin dans leurs actifs de réserve. Ces premiers adoptants partagent souvent deux caractéristiques clés : Premièrement, ils sont généralement préoccupés par les changements dans la politique monétaire mondiale et les pressions inflationnistes potentielles, considérant la rareté et la décentralisation des cryptomonnaies, en particulier Bitcoin, comme des outils efficaces pour se protéger contre l'inflation et le risque systémique. Deuxièmement, leur industrie technologique favorise naturellement les nouvelles classes d'actifs. Dans le contexte d'un changement de politique monétaire mondiale, la rareté des cryptomonnaies en fait une couverture naturelle contre l'inflation pour ces entreprises.

En contraste frappant avec les tendances du marché des dernières années, alimentées par les émotions FOMO (fear of missing out / peur de rater quelque chose) des investisseurs particuliers, l'approbation des ETF spot Bitcoin au début de 2024, avec 11 institutions, dont BlackRock et Fidelity, recevant l'approbation de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, a fondamentalement remodelé la structure de financement et la logique opérationnelle du marché crypto. En juillet 2025, cette transformation est devenue encore plus profonde.

Tout au long de juillet, les prix du Bitcoin ont commencé une forte hausse au début du mois, franchissant des niveaux de résistance clés dans la première moitié du mois. Par rapport au début de l'année, le prix a fluctué à la hausse, avec des gains cumulés dépassant 20%. Les entrées de capitaux ont également connu une croissance explosive, les investisseurs institutionnels constituant de grandes positions via des ETF. En juillet 2025, la taille totale du marché des ETF Bitcoin américains est d'environ 110 milliards de dollars, et le marché continue de croître rapidement. Parmi eux, l'ETF iShares Bitcoin Trust, détenu par le géant de la gestion d'actifs BlackRock, détient près de 48% de la part de marché, détenant plus de 540 000 bitcoins et une capitalisation boursière d'environ 51,5 milliards de dollars.

Les investisseurs institutionnels ne considèrent plus Bitcoin comme un simple actif spéculatif à haut risque, mais l'ont intégré dans leur cadre d'allocation d'actifs à long terme, déclenchant une compétition de détention au niveau des entreprises et poussant le marché à former un mécanisme de "liaison pièce-action" plus complexe : Strategy (Nasdaq : MSTR), le roi absolu des détentions de Bitcoin d'entreprise, a continué d'ajouter à ses positions Bitcoin au comptant en juillet sans craindre les sommets. Dans son dernier dépôt du formulaire 8-K, il a déclaré que l'entreprise avait acheté pour 2,46 milliards de dollars de Bitcoin dans la semaine se terminant en juillet ; la société japonaise cotée Metaplanet a également suivi l'exemple de Strategy, faisant de Bitcoin un actif stratégique central grâce à une série d'acquisitions. Ses réserves de Bitcoin ont augmenté à 4 206, se classant parmi les dix premières sociétés cotées au monde en termes de détention de Bitcoin. La société prévoit également d'acheter un total de 21 000 Bitcoins d'ici la fin de 2026.

Il convient de noter que les entreprises ne se contentent plus simplement d'"acheter et de détenir" Bitcoin, mais développent une structure de réserve mixte actions/dettes/dérivés. Par exemple, Metaplanet réalise un financement à coût zéro et une accumulation de pièces en émettant des obligations à coupon zéro → accordant des droits d'appréciation d'actions (SARs) → remboursant les obligations avec des fonds d'exercice à l'échéance. Le marché accorde également une prime aux capacités d'ingénierie financière de telles entreprises.

Sur le front réglementaire, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a publié des normes de cotation universelles pour les ETP de cryptomonnaie, permettant aux actifs ayant au moins six mois d'historique