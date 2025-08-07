Le Gestionnaire d'Actifs Crypto Parataxis va Entrer en Bourse via une Fusion SPAC, Trésorerie de 640M BTC en Focus

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Parataxis Holdings, un gestionnaire d'actifs numériques institutionnel, a confirmé une fusion SPAC avec SilverBox Corp IV pour lever jusqu'à 640 millions de dollars pour une société de trésorerie Bitcoin cotée à la NYSE. La société fusionnée sera nommée Pubco et sera négociée sous le symbole "PRTX", selon un communiqué officiel. Le SPAC réserve 31 millions de dollars pour l'achat de BTC L'accord de société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) apportera jusqu'à 240 millions de dollars à Parataxis Holdings, sous réserve des rachats des actionnaires. "Cela comprend 31 millions de dollars de capitaux propres qui seront immédiatement financés pour acheter du BTC", a déclaré la société. De plus, l'accord évalue la société combinée à 400 millions de dollars, à un prix par action de 10 dollars. L'accord d'achat d'actions donnera à Pubco la flexibilité de lever des capitaux supplémentaires selon les besoins pour soutenir l'accumulation continue de BTC, a-t-elle ajouté. Selon Edward Chin, PDG de Parataxis, l'accord permettrait à la nouvelle entité d'être "bien capitalisée" pour exécuter une stratégie de trésorerie BTC aux États-Unis. "Nous serons également idéalement positionnés pour établir davantage et développer notre présence réussie en Corée du Sud avec Parataxis Korea", a déclaré Chin. Hausse du modèle de trésorerie Bitcoin La fusion SPAC suit les modèles de plusieurs autres entreprises poursuivant une stratégie de trésorerie Bitcoin, dirigée par Strategy de Michael Saylor (anciennement MicroStrategy). Les acheteurs institutionnels et les investisseurs de Wall Street ont ajouté plus de 166 000 Bitcoin en juillet. Selon les données de Bitcoin Treasuries, les avoirs totaux en BTC, y compris les sociétés cotées en bourse et les produits négociés en bourse, ont augmenté à 3,64 millions de BTC d'une valeur de 428 milliards de dollars à la fin du mois. "L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de notre vision de créer une entité cotée en bourse qui offre une exposition différenciée au Bitcoin via une plateforme institutionnelle disciplinée investissant sur des marchés de croissance mal desservis", a ajouté le PDG Edward Chin. Par ailleurs, l'accord SPAC permettra spécifiquement à l'entreprise d'étendre sa stratégie de trésorerie BTC sur les marchés américain et sud-coréen.Parataxis Holdings, un gestionnaire d'actifs numériques institutionnel, a confirmé une fusion SPAC avec SilverBox Corp IV pour lever jusqu'à 640 millions de dollars pour une société de trésorerie Bitcoin cotée à la NYSE. La société fusionnée sera nommée Pubco et sera négociée sous le symbole "PRTX", selon un communiqué officiel. Le SPAC réserve 31 millions de dollars pour l'achat de BTC L'accord de société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) apportera jusqu'à 240 millions de dollars à Parataxis Holdings, sous réserve des rachats des actionnaires. "Cela comprend 31 millions de dollars de capitaux propres qui seront immédiatement financés pour acheter du BTC", a déclaré la société. De plus, l'accord évalue la société combinée à 400 millions de dollars, à un prix par action de 10 dollars. L'accord d'achat d'actions donnera à Pubco la flexibilité de lever des capitaux supplémentaires selon les besoins pour soutenir l'accumulation continue de BTC, a-t-elle ajouté. Selon Edward Chin, PDG de Parataxis, l'accord permettrait à la nouvelle entité d'être "bien capitalisée" pour exécuter une stratégie de trésorerie BTC aux États-Unis. "Nous serons également idéalement positionnés pour établir davantage et développer notre présence réussie en Corée du Sud avec Parataxis Korea", a déclaré Chin. Hausse du modèle de trésorerie Bitcoin La fusion SPAC suit les modèles de plusieurs autres entreprises poursuivant une stratégie de trésorerie Bitcoin, dirigée par Strategy de Michael Saylor (anciennement MicroStrategy). Les acheteurs institutionnels et les investisseurs de Wall Street ont ajouté plus de 166 000 Bitcoin en juillet. Selon les données de Bitcoin Treasuries, les avoirs totaux en BTC, y compris les sociétés cotées en bourse et les produits négociés en bourse, ont augmenté à 3,64 millions de BTC d'une valeur de 428 milliards de dollars à la fin du mois. "L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de notre vision de créer une entité cotée en bourse qui offre une exposition différenciée au Bitcoin via une plateforme institutionnelle disciplinée investissant sur des marchés de croissance mal desservis", a ajouté le PDG Edward Chin. Par ailleurs, l'accord SPAC permettra spécifiquement à l'entreprise d'étendre sa stratégie de trésorerie BTC sur les marchés américain et sud-coréen.

Le Gestionnaire d'Actifs Crypto Parataxis va Entrer en Bourse via une Fusion SPAC, Trésorerie de 640M BTC en Focus

Auteur : CryptoNewsSource : CryptoNews
2025/08/07 12:14
Bitcoin
BTC$93,060.33-1.32%
Moonveil
MORE$0.002728+0.22%

Parataxis Holdings, un gestionnaire d'actifs numériques institutionnel, a confirmé une fusion SPAC avec SilverBox Corp IV pour lever jusqu'à 640 millions de dollars pour une société de trésorerie Bitcoin cotée au NYSE.

La société fusionnée sera nommée Pubco et sera négociée sous le symbole "PRTX", selon un communiqué officiel.

SPAC réserve 31 millions de dollars pour l'achat de BTC

L'accord de société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) apportera jusqu'à 240 millions de dollars à Parataxis Holdings, sous réserve des rachats des actionnaires.

"Cela comprend 31 millions de dollars de capitaux propres qui seront immédiatement financés pour acheter du BTC", a déclaré la société.

De plus, l'accord évalue la société combinée à 400 millions de dollars, à un prix par action de 10 dollars. L'accord d'achat d'actions donnera à Pubco la flexibilité de lever des capitaux supplémentaires selon les besoins pour soutenir l'accumulation continue de BTC, a-t-elle ajouté.

Selon Edward Chin, PDG de Parataxis, l'accord permettrait à la nouvelle entité d'être "bien capitalisée" pour exécuter une stratégie de trésorerie BTC aux États-Unis.

"Nous serons également idéalement positionnés pour établir davantage et développer notre présence réussie en Corée du Sud avec Parataxis Korea", a déclaré Chin.

Hausse du modèle de trésorerie Bitcoin

La fusion SPAC suit les modèles de plusieurs autres entreprises qui poursuivent une stratégie de trésorerie Bitcoin, dirigée par Strategy de Michael Saylor (anciennement MicroStrategy).

Les acheteurs institutionnels et les investisseurs de Wall Street ont ajouté plus de 166 000 Bitcoin en juillet. Selon les données de Bitcoin Treasuries, les avoirs totaux en BTC, y compris les sociétés cotées en bourse et les produits négociés en bourse, ont augmenté à 3,64 millions de BTC d'une valeur de 428 milliards de dollars à la fin du mois.

"L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de notre vision de créer une entité cotée en bourse qui offre une exposition différenciée au Bitcoin via une plateforme institutionnelle disciplinée investissant sur des marchés de croissance mal desservis", a ajouté le PDG Edward Chin.

Par ailleurs, l'accord SPAC permettra spécifiquement à l'entreprise d'étendre sa stratégie de trésorerie BTC sur les marchés américain et sud-coréen.

Opportunité de marché
Logo de Bitcoin
Cours Bitcoin(BTC)
$93,060.33
$93,060.33$93,060.33
-0.62%
USD
Graphique du prix de Bitcoin (BTC) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,060.33
$93,060.33$93,060.33

-0.62%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,272.29
$3,272.29$3,272.29

0.00%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2784
$2.2784$2.2784

-3.02%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.91
$139.91$139.91

-1.19%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14969
$0.14969$0.14969

-0.20%