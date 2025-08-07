Le Gestionnaire d'Actifs Crypto Parataxis va Entrer en Bourse via une Fusion SPAC, Trésorerie de 640M BTC en Focus

Parataxis Holdings, un gestionnaire d'actifs numériques institutionnel, a confirmé une fusion SPAC avec SilverBox Corp IV pour lever jusqu'à 640 millions de dollars pour une société de trésorerie Bitcoin cotée au NYSE.

La société fusionnée sera nommée Pubco et sera négociée sous le symbole "PRTX", selon un communiqué officiel.

SPAC réserve 31 millions de dollars pour l'achat de BTC

L'accord de société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) apportera jusqu'à 240 millions de dollars à Parataxis Holdings, sous réserve des rachats des actionnaires.

"Cela comprend 31 millions de dollars de capitaux propres qui seront immédiatement financés pour acheter du BTC", a déclaré la société.

De plus, l'accord évalue la société combinée à 400 millions de dollars, à un prix par action de 10 dollars. L'accord d'achat d'actions donnera à Pubco la flexibilité de lever des capitaux supplémentaires selon les besoins pour soutenir l'accumulation continue de BTC, a-t-elle ajouté.

Selon Edward Chin, PDG de Parataxis, l'accord permettrait à la nouvelle entité d'être "bien capitalisée" pour exécuter une stratégie de trésorerie BTC aux États-Unis.

"Nous serons également idéalement positionnés pour établir davantage et développer notre présence réussie en Corée du Sud avec Parataxis Korea", a déclaré Chin.

Hausse du modèle de trésorerie Bitcoin

La fusion SPAC suit les modèles de plusieurs autres entreprises qui poursuivent une stratégie de trésorerie Bitcoin, dirigée par Strategy de Michael Saylor (anciennement MicroStrategy).

Les acheteurs institutionnels et les investisseurs de Wall Street ont ajouté plus de 166 000 Bitcoin en juillet. Selon les données de Bitcoin Treasuries, les avoirs totaux en BTC, y compris les sociétés cotées en bourse et les produits négociés en bourse, ont augmenté à 3,64 millions de BTC d'une valeur de 428 milliards de dollars à la fin du mois.

"L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la réalisation de notre vision de créer une entité cotée en bourse qui offre une exposition différenciée au Bitcoin via une plateforme institutionnelle disciplinée investissant sur des marchés de croissance mal desservis", a ajouté le PDG Edward Chin.

Par ailleurs, l'accord SPAC permettra spécifiquement à l'entreprise d'étendre sa stratégie de trésorerie BTC sur les marchés américain et sud-coréen.