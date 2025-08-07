CEXDEX+
PANews a rapporté le 7 août que selon les données de SoSoValue, l'afflux net total de l'ETF spot Ethereum était de 35,1243 millions de dollars américains hier (6 août, heure de l'Est des États-Unis).

Les ETFs spot Ethereum ont connu un afflux net de 35,1243 millions de dollars hier, avec seulement l'ETF Grayscale Ethereum Mini Trust enregistrant une sortie nette d'ETH.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 11:57
Ethereum
ETH$3,271.27+0.84%

PANews a rapporté le 7 août que selon les données de SoSoValue, l'afflux net total de l'ETF spot Ethereum était de 35,1243 millions de dollars américains hier (6 août, heure de l'Est des États-Unis).

L'ETF spot Ethereum avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF Blackrock ETHA, avec un afflux net journalier de 33,3863 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'ETHA a atteint 9,489 milliards de dollars américains.

Le second est le Grayscale Ethereum Trust ETF ETHE, avec un afflux net journalier de 10,0442 millions de dollars américains. Le débit net historique total actuel d'ETHE a atteint 4,353 milliards de dollars américains.

L'ETF spot Ethereum avec le plus grand débit net journalier hier était le Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH, avec un débit net journalier de 8,6736 millions de dollars américains. L'afflux net historique total actuel d'ETH a atteint 1,10 milliard de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF spot Ethereum était de 20,608 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (capitalisation boursière en pourcentage de la capitalisation boursière totale d'Ethereum) a atteint 4,7%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 9,132 milliards de dollars américains.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

