DigiFT lance CUBX, le premier produit de tokenisation d'emprunt fintech réglementé en Asie du Sud-Est

PANews a rapporté le 7 août que DigiFT, une plateforme d'échange crypto sous licence basée à Singapour, lancera CUBX, le premier produit de tokenisation de prêt fintech réglementé en Asie du Sud-Est. Le token, émis par Docking Tech basée à Singapour, est basé sur des comptes débiteurs de BantuSaku, une plateforme de prêt P2P indonésienne réglementée par l'OJK. Le token a un rendement annuel prévu de 12%. Les produits de l'émission seront utilisés pour fournir des microcrédits numériques aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises en Indonésie.
