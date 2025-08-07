L'ETF Bitcoin au comptant a enregistré un afflux net de 91,5543 millions de dollars hier, se transformant en afflux net après quatre jours consécutifs de débit

PANews a rapporté le 7 août que selon les données de SoSoValue, l'afflux net total des ETF Bitcoin au comptant hier (6 août, heure de l'Est) était de 91,5543 millions de dollars américains.

L'ETF Bitcoin au comptant avec le plus grand afflux net journalier hier était l'ETF Blackrock IBIT, avec un afflux net journalier de 41,9258 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net total historique d'IBIT a atteint 57,269 milliards de dollars américains.

Le second est l'ETF Bitwise BITB, avec un afflux net journalier de 26,3544 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total de BITB a atteint 2,304 milliards de dollars américains.

L'ETF Bitcoin au comptant avec le plus grand débit net journalier hier était l'ETF Ark Invest et 21Shares ARKB, avec un débit net journalier de 5,3677 millions de dollars américains. Actuellement, l'afflux net historique total d'ARKB a atteint 2,381 milliards de dollars américains.

Au moment de la publication, la valeur nette totale des actifs de l'ETF Bitcoin au comptant était de 148,505 milliards de dollars américains, le ratio d'actif net de l'ETF (valeur marchande en pourcentage de la valeur marchande totale du Bitcoin) a atteint 6,46%, et l'afflux net cumulé historique a atteint 53,742 milliards de dollars américains.