PeckShield : les résultats de recherche Google pour "Aave" mènent à des sites d'hameçonnage Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 12:43

PANews a rapporté le 7 août qu'une fausse publicité d'hameçonnage se faisant passer pour Aave est apparue en haut des résultats de recherche Google, selon PeckShield. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas interagir avec cette publicité et de vérifier l'authenticité des sites Web3 lors de leur visite pour prévenir les attaques d'hameçonnage.

