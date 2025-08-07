CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Ethereum se négociait à 3 658 $ au moment de la publication, affichant un gain de 2,2 % au cours des dernières 24 heures, alors que les métriques on-chain montrent une augmentation de l'activité des transactions. Le prix reste 30 % plus élevé qu'il y a un mois, même si...Ethereum se négociait à 3 658 $ au moment de la publication, affichant un gain de 2,2 % au cours des dernières 24 heures, alors que les métriques on-chain montrent une augmentation de l'activité des transactions. Le prix reste 30 % plus élevé qu'il y a un mois, même si...

ETH maintient 3,6K $ alors que les transactions quotidiennes d'Ethereum approchent un nouveau sommet historique

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 12:57
NEAR
NEAR$1.799+1.12%
Ethereum
ETH$3,270.25+0.75%

Ethereum se négociait à 3 658 $ au moment de la publication, affichant un gain de 2,2 % au cours des dernières 24 heures, alors que les données on-chain montrent une augmentation de l'activité des transactions.

Aperçu
  • Ethereum se négocie à 3 658 $, en hausse de 2,2 % sur la journée mais en baisse de 4,7 % sur la semaine.
  • Les transactions quotidiennes d'Ethereum ont atteint 1,87 million le 6 août, s'approchant des records historiques.
  • Les indicateurs techniques montrent un momentum neutre, avec un prix se consolidant entre 3 450 $ et 3 920 $.

Le prix reste 30 % plus élevé qu'il y a un mois, même s'il a chuté de 4,7 % au cours de la semaine dernière. Alors que les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent, la fourchette hebdomadaire actuelle de 3 380 $ à 3 874 $ représente une période de marché latéral. 

Pendant ce temps, des indications montrent que l'activité du marché ralentit. Le volume de trading quotidien a chuté de 15,6 % à 22,2 milliards de dollars, tandis que le volume des dérivés a baissé de plus de 20 % à 77,2 milliards de dollars, selon les données de Coinglass. Une légère baisse de l'intérêt ouvert indique qu'il y a moins de positions actives sur le marché.

L'activité du réseau augmente avec le retour de la demande de stablecoins

L'utilisation du réseau Ethereum (ETH) augmente fortement. Les transactions quotidiennes ont atteint 1,87 million le 6 août, selon les données d'Etherscan, s'approchant du sommet historique de 1,96 million enregistré en janvier 2024. Cette hausse marque un renversement de la tendance observée l'année dernière, lorsqu'Ethereum a perdu du terrain face à des chaînes plus rapides et moins chères comme Solana (SOL).

L'activité des stablecoins, principalement Tether (USDT) et USD Coin (USDC), stimule une grande partie de la croissance des transactions dans un contexte d'optimisme croissant concernant l'environnement législatif américain. L'utilisation on-chain a augmenté et la confiance du marché est en train d'être restaurée grâce à l'adoption récente du GENIUS Act, qui clarifie les réglementations pour les stablecoins adossés au dollar.

En parallèle, la demande des investisseurs institutionnels continue de croître. Comme rapporté par Nate Geraci, président de NovaDius Wealth, les entreprises détenant des réserves d'ETH et les ETF spot ETH américains ont chacun accumulé 1,6 % de l'offre totale d'ETH depuis début juin, pour une part combinée de 3,2 %.

Les données de la Réserve stratégique d'ETH montrent que 64 entreprises détiennent désormais 3,03 millions d'ETH, évalués à environ 11,8 milliards de dollars. Les actifs nets des ETF spot ETH américains, quant à eux, ont atteint 20,61 milliards de dollars.

Analyse technique d'Ethereum

Ethereum montre un momentum neutre. Le prix oscille juste en dessous de la moyenne mobile simple sur 20 jours à 3 685 $. L'indice de force relative est à 58, ni en surachat ni en survente. La plupart des oscillateurs, y compris l'indicateur stochastique, le Commodity Channel Index et le MACD, indiquent une configuration équilibrée.

Les moyennes mobiles restent favorables. ETH se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles et simples de 10 jours à 200 jours. L'oscillateur awesome et le momentum montrent tous deux une certaine force, mais pas suffisante pour soutenir une tendance claire dans l'une ou l'autre direction.

Le prix pourrait se diriger vers 3 920 $ s'il dépasse 3 685 $. Le support à 3 450 $ reste crucial à la baisse. Pour l'instant, ETH semble se consolider tandis que la demande sous-jacente continue de croître.

Opportunité de marché
Logo de NEAR
Cours NEAR(NEAR)
$1.799
$1.799$1.799
+0.16%
USD
Graphique du prix de NEAR (NEAR) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,038.32
$93,038.32$93,038.32

-0.65%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,270.25
$3,270.25$3,270.25

-0.06%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2784
$2.2784$2.2784

-3.02%

Logo de Solana

Solana

SOL

$139.87
$139.87$139.87

-1.22%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.14973
$0.14973$0.14973

-0.18%