ETH maintient 3,6K $ alors que les transactions quotidiennes d'Ethereum approchent un nouveau sommet historique

Ethereum se négociait à 3 658 $ au moment de la publication, affichant un gain de 2,2 % au cours des dernières 24 heures, alors que les données on-chain montrent une augmentation de l'activité des transactions.

Aperçu Ethereum se négocie à 3 658 $, en hausse de 2,2 % sur la journée mais en baisse de 4,7 % sur la semaine.

Les transactions quotidiennes d'Ethereum ont atteint 1,87 million le 6 août, s'approchant des records historiques.

Les indicateurs techniques montrent un momentum neutre, avec un prix se consolidant entre 3 450 $ et 3 920 $.

Le prix reste 30 % plus élevé qu'il y a un mois, même s'il a chuté de 4,7 % au cours de la semaine dernière. Alors que les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent, la fourchette hebdomadaire actuelle de 3 380 $ à 3 874 $ représente une période de marché latéral.

Pendant ce temps, des indications montrent que l'activité du marché ralentit. Le volume de trading quotidien a chuté de 15,6 % à 22,2 milliards de dollars, tandis que le volume des dérivés a baissé de plus de 20 % à 77,2 milliards de dollars, selon les données de Coinglass. Une légère baisse de l'intérêt ouvert indique qu'il y a moins de positions actives sur le marché.

L'activité du réseau augmente avec le retour de la demande de stablecoins

L'utilisation du réseau Ethereum (ETH) augmente fortement. Les transactions quotidiennes ont atteint 1,87 million le 6 août, selon les données d'Etherscan, s'approchant du sommet historique de 1,96 million enregistré en janvier 2024. Cette hausse marque un renversement de la tendance observée l'année dernière, lorsqu'Ethereum a perdu du terrain face à des chaînes plus rapides et moins chères comme Solana (SOL).

L'activité des stablecoins, principalement Tether (USDT) et USD Coin (USDC), stimule une grande partie de la croissance des transactions dans un contexte d'optimisme croissant concernant l'environnement législatif américain. L'utilisation on-chain a augmenté et la confiance du marché est en train d'être restaurée grâce à l'adoption récente du GENIUS Act, qui clarifie les réglementations pour les stablecoins adossés au dollar.

En parallèle, la demande des investisseurs institutionnels continue de croître. Comme rapporté par Nate Geraci, président de NovaDius Wealth, les entreprises détenant des réserves d'ETH et les ETF spot ETH américains ont chacun accumulé 1,6 % de l'offre totale d'ETH depuis début juin, pour une part combinée de 3,2 %.

Les données de la Réserve stratégique d'ETH montrent que 64 entreprises détiennent désormais 3,03 millions d'ETH, évalués à environ 11,8 milliards de dollars. Les actifs nets des ETF spot ETH américains, quant à eux, ont atteint 20,61 milliards de dollars.

Analyse technique d'Ethereum

Ethereum montre un momentum neutre. Le prix oscille juste en dessous de la moyenne mobile simple sur 20 jours à 3 685 $. L'indice de force relative est à 58, ni en surachat ni en survente. La plupart des oscillateurs, y compris l'indicateur stochastique, le Commodity Channel Index et le MACD, indiquent une configuration équilibrée.

Les moyennes mobiles restent favorables. ETH se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles et simples de 10 jours à 200 jours. L'oscillateur awesome et le momentum montrent tous deux une certaine force, mais pas suffisante pour soutenir une tendance claire dans l'une ou l'autre direction.

Le prix pourrait se diriger vers 3 920 $ s'il dépasse 3 685 $. Le support à 3 450 $ reste crucial à la baisse. Pour l'instant, ETH semble se consolider tandis que la demande sous-jacente continue de croître.