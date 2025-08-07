CEXDEX+
Babylon Labs a introduit une percée dans la finance décentralisée avec le lancement de coffres-forts Bitcoin sans confiance. Annoncé via une publication du 6 août sur X, ces coffres-forts permettent au Bitcoin natif (BTC) d'être utilisé dans des applications de finance décentralisée, comme les prêts,...

Babylon dévoile des coffres-forts BTC sans confiance pour la DeFi et le staking

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 12:30
Babylon Labs a introduit une percée dans la finance décentralisée avec le lancement de coffres-forts Bitcoin sans confiance.

Aperçu
  • Babylon a lancé des coffres-forts Bitcoin sans confiance le 6 août, permettant au BTC natif d'interagir avec la DeFi sans bridges ni dépositaires.
  • Les coffres-forts utilisent BitVM3 et des preuves à divulgation nulle de connaissance pour appliquer la logique des smart contracts tandis que le BTC reste sur la blockchain.
  • Cette fonctionnalité élargit le rôle du BTC dans la DeFi et complète l'écosystème de staking Bitcoin de Babylon.

Annoncé via une publication du 6 août sur X, ces coffres-forts permettent d'utiliser le Bitcoin natif (BTC) dans des applications de finance décentralisée, comme les emprunts et prêts, la frappe de stablecoins et les contrats à terme perpétuels, sans enveloppement, bridge ou recours à des dépositaires.

Bitcoin dans la DeFi sans quitter Bitcoin

Les coffres-forts fonctionnent en verrouillant les UTXO Bitcoin sous des règles cryptographiques prédéfinies. Pour déverrouiller le BTC, les utilisateurs doivent soumettre des preuves à divulgation nulle de connaissance qui valident la logique des smart contracts sans exposer les données privées. Babylon exploite BitVM3, un cadre de vérification de preuve natif de Bitcoin utilisant des ZKP et des circuits brouillés, pour garantir que le BTC ne quitte jamais la blockchain Bitcoin.

Cette conception applique la logique DeFi, y compris les liquidations et les rachats, sans nécessiter d'intermédiaires, permettant au Bitcoin natif de fonctionner comme collatéral sur Ethereum (ETH), Cosmos (ATOM) et d'autres chaînes.

Un emprunteur pourrait, par exemple, recevoir 50 000 $ en stablecoins Ethereum et verrouiller du Bitcoin dans un coffre-fort. Un liquidateur peut réclamer le collatéral en soumettant une ZKP légitime dans le cas où la valeur du Bitcoin diminue.

Les cas d'utilisation des coffres-forts comprennent les emprunts et prêts, l'émission de stablecoins, le collatéral pour les échanges décentralisés perpétuels et le staking liquide, tout en maintenant le BTC en auto-garde.

Alimenter BTCFi et élargir la vision de Babylon

Les coffres-forts sans confiance font partie de l'effort plus large de Babylon pour intégrer Bitcoin dans les économies décentralisées. La DeFi utilise moins de 1% de la capitalisation boursière d'environ 1,8 billion de dollars du Bitcoin en août 2025. La solution de Babylon, qui prend en charge la génération de rendement natif et s'aligne sur la philosophie de Bitcoin, peut débloquer ce capital.

De plus, les coffres-forts sont connectés au protocole de staking Bitcoin de 5 milliards de dollars de Babylon, qui est devenu opérationnel sur le mainnet en août 2024. Babylon positionne Bitcoin comme un actif central pour sécuriser les réseaux proof-of-stake en fusionnant la fonctionnalité des coffres-forts avec les récompenses de staking, comme les tokens BABY.

Les développements futurs dans la feuille de route de Babylon incluent le support multi-staking, l'intégration EVM et une couche de liquidité Bitcoin cross-chain prévue pour le premier trimestre 2026.

