L'Orca DAO a introduit une nouvelle proposition de trésorerie conçue pour renforcer le protocole Orca grâce au staking de Solana et aux rachats de tokens à long terme. La proposition a été publiée sur le forum de gouvernance d'Orca (ORCA) le 6 août. Le Conseil de Gouvernance de la DAO aurait...

L'DAO d'Orca propose le staking de Solana et des rachats d'ORCA

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 12:30
L'Organisation Autonome Décentralisée (DAO) d'Orca a présenté une nouvelle proposition de trésorerie conçue pour renforcer le protocole Orca grâce au staking Solana et aux rachats de tokens à long terme. 

Aperçu
  • La DAO Orca prévoit de staker 55K SOL et de racheter ORCA sur une période de 24 mois.
  • Les tokens rachetés peuvent être brûlés, utilisés pour les récompenses de staking, ou accordés aux projets de l'écosystème.
  • L'initiative vise à réduire l'offre, renforcer l'alignement avec Solana et augmenter la valeur du protocole à long terme.

La proposition a été publiée sur le forum de gouvernance d'Orca (ORCA) le 6 août. Le Conseil de Gouvernance de la DAO aurait le pouvoir de staker jusqu'à 55 000 SOL du portefeuille de la Trésorerie dans un nœud validateur Orca spécifique si elle était approuvée.

Ce changement devrait améliorer la propagation des transactions du protocole Orca tout en générant des récompenses de staking qui peuvent être utilisées pour des subventions, des incitations en tokens ou un développement supplémentaire.

Ce validateur donnerait à Orca un moyen de faire bon usage des actifs de trésorerie inutilisés en plus de promouvoir la stabilité et la décentralisation du réseau Solana (SOL).

Programme de rachat pour réduire l'offre et récompenser les détenteurs

La proposition ajoute un programme de rachat de 24 mois pour le token ORCA en plus du staking. Le Conseil serait autorisé à racheter ORCA sur le marché ouvert en utilisant les avoirs en SOL et USD Coin (USDC) de la Trésorerie, qui totalisent actuellement environ 55 000 SOL et 400 000 $, respectivement. 

Pour minimiser l'impact sur le marché, ces achats seraient programmés avec soin. Les rachats seraient limités en fonction du volume de trading et interrompus pendant les périodes de forte volatilité des prix.

Les tokens achetés seraient conservés dans un portefeuille multi-signatures sous le contrôle de la DAO. Selon les besoins du protocole, ils pourraient être distribués comme subventions pour soutenir l'expansion de l'écosystème, brûlés de façon permanente pour réduire le montant en circulation, ou donnés aux participants du staking xORCA comme récompenses supplémentaires.

Pour assurer la transparence, le Conseil s'est engagé à publier des rapports trimestriels détaillés comprenant des informations sur les achats de tokens, les prix moyens et les soldes de trésorerie. De plus, tous les portefeuilles concernés seront rendus publiquement disponibles on-chain.

Déflation, incitations au staking et croissance de l'écosystème

Cette proposition fait suite à une proposition antérieure d'avril 2025 qui incluait une réduction de 25% de l'offre et 10 millions de dollars de rachats, ce qui a fait grimper le prix d'ORCA de 76,8%. La dernière proposition poursuit cette tendance déflationniste en introduisant des revenus basés sur le staking et une fenêtre de rachat plus longue. 

Après une période de discussion de quatre jours, la proposition sera soumise à un vote on-chain de cinq jours, suivi d'une phase de refroidissement de deux jours pendant laquelle les détenteurs de tokens pourront soumettre un veto. Si aucun veto n'est soumis, le Conseil procédera à l'exécution.

