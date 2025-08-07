[LIVE] Crypto News Aujourd'hui : Dernières nouvelles du 07 août 2025 – Bitcoin Dérive dans une Fourchette Fragile alors que les Tokens Layer2 et RWA Surperforment

Le marché crypto montre des signaux mitigés aujourd'hui, avec Bitcoin oscillant autour de 114 000 $ et Ethereum dépassant brièvement les 3 700 $ avant de se stabiliser légèrement plus bas. BTC est pris dans un "vide d'air" à faible liquidité entre 110 000 $ et 116 000 $, suscitant des inquiétudes quant à une baisse supplémentaire si la demande ne revient pas. Alors que les tokens Layer2 comme Arbitrum et Mantle ont bondi de plus de 8 %, et que les actifs CeFi comme BNB et CRO ont enregistré des gains modestes, des secteurs comme MEME, PayFi et l'IA ont affiché des pertes. La conviction du marché reste faible, avec des sorties d'ETF et une activité prudente sur les dérivés reflétant un contexte fragile. Mais que se passe-t-il d'autre dans l'actualité crypto aujourd'hui ? Suivez notre couverture en live mise à jour ci-dessous. Le marché crypto montre des signaux mitigés aujourd'hui, avec Bitcoin oscillant autour de 114 000 $ et Ethereum dépassant brièvement les 3 700 $ avant de se stabiliser légèrement plus bas. BTC est pris dans un "vide d'air" à faible liquidité entre 110 000 $ et 116 000 $, suscitant des inquiétudes quant à une baisse supplémentaire si la demande ne revient pas. Alors que les tokens Layer2 comme Arbitrum et Mantle ont bondi de plus de 8 %, et que les actifs CeFi comme BNB et CRO ont enregistré des gains modestes, des secteurs comme MEME, PayFi et l'IA ont affiché des pertes. La conviction du marché reste faible, avec des sorties d'ETF et une activité prudente sur les dérivés reflétant un contexte fragile. Mais que se passe-t-il d'autre dans l'actualité crypto aujourd'hui ? Suivez notre couverture en live mise à jour ci-dessous.