OpenAI pourrait lancer GPT-5 demain

PANews a rapporté le 7 août que, selon le Science and Technology Innovation Board Daily, le compte officiel d'OpenAI a publié sur la plateforme sociale X qu'il organiserait un événement en direct à 10h00 heure du Pacifique jeudi (1h00 heure de Pékin vendredi). Notamment, le tweet officiel a astucieusement remplacé la lettre "S" dans "LIVESTREAM" (signifiant diffusion en direct) par le chiffre "5", évoquant le très médiatisé modèle GPT-5.

Opportunité de marché Cours MAY (MAY) $0.01433 $0.01433 $0.01433 -1.57% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de MAY (MAY) en temps réel Acheter du MAY maintenant