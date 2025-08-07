La société cotée à Hong Kong Yisou Technology réalise un investissement stratégique de 5 millions de dollars américains dans Lightnet pour construire un écosystème de Real-World Assets (RWA) Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 12:55 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon une annonce de la Bourse de Hong Kong, la société cotée à Hong Kong Yisou Technology a annoncé un investissement stratégique de 5 millions de dollars américains dans Lightnet, une entreprise de technologie financière sous le groupe Charoen Pokphand, pour soutenir sa technologie Web3 et ses activités de paiement transfrontalier. De plus, Yisou Technology a également annoncé qu'elle approfondira sa stratégie en matière de Real-World Assets (RWA).

