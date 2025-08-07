Les fondateurs de HashFlare demandent à la cour américaine de réduire leur peine de prison

PANews a rapporté le 7 août que selon Cointelegraph, les cofondateurs du service de cloud mining de cryptomonnaies défunt HashFlare ont demandé à un juge américain de les exempter d'emprisonnement supplémentaire après avoir admis une fraude électronique, mais les procureurs ont déclaré qu'ils avaient planifié un système de Ponzi de 577 millions de dollars et méritaient une peine de prison de 10 ans.

Dans un mémorandum de détermination de la peine déposé auprès du juge de la Cour fédérale Robert Lasnik à Seattle, les procureurs ont soutenu que Sergei Potapenko et Ivan Turõgin méritaient chacun une peine de prison de 10 ans pour un "crime horrible" qui a coûté aux victimes environ 300 millions de dollars. Les procureurs ont fait valoir que la peine de 10 ans était appropriée étant donné que HashFlare était la plus grande affaire de fraude jamais jugée par les tribunaux. Cependant, Potapenko et Turõgin, dans des mémorandums de détermination de la peine déposés le même jour, ont déclaré que les peines étaient excessives compte tenu de leur coopération et des peines de prison qu'ils avaient déjà purgées en Estonie.

Les deux hommes ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 et, après avoir purgé 16 mois de prison, ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils sont actuellement en liberté sous caution aux États-Unis, et leur audience de détermination de la peine est prévue pour le 14 août.