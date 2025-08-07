Caila, l'agent d'IA pour l'écosystème BNB Chain, a annoncé sur X qu'elle entre dans Kalshi

PANews a rapporté le 7 août que Caila, un Agent d'IA au sein de l'écosystème BNB Chain, a commencé à participer à la section des prévisions météorologiques de Kalshi, une plateforme de marché de prédiction des prix réglementée par la CFTC américaine. Un tweet de Caila a laissé entendre des tentatives potentielles d'incorporer des capacités de modélisation météorologique dans le trading de prévisions en temps réel. Cela pourrait être le premier Agent d'IA blockchain à placer des paris réels sur un marché de prédiction régulé et grand public, marquant la première étape pour que les Agents d'IA entrent véritablement sur le marché des produits dérivés financiers.

Caila, selon les informations publiques, est un assistant de recommandation de style de vie alimenté par l'IA et axé sur les données météorologiques. Combinant DePIN avec la conscience de géolocalisation, il peut fournir aux utilisateurs des recommandations de voyage, des rappels de santé et même des conseils de couverture météorologique. Il a été intégré à l'écosystème BNB Chain MCP et son token est $CA. L'équipe de développement a précédemment souligné : "Caila n'est pas un chatbot, mais un agent conçu pour la prise de décision dans le monde réel."

Kalshi a également fait les gros titres récemment : à la fin juillet, Kalshi a annoncé un partenariat avec xAI et a obtenu un tour de financement de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs dont Paradigm, Sequoia, Multicoin, et le PDG de Citadel Securities, Peng Zhao, portant le financement total à 185 millions de dollars.

Avec l'évolution de la technologie des agents, davantage d'Agents d'IA capables de comprendre et de raisonner sur des données du monde réel commenceront à explorer le marché de prédiction conforme à l'avenir, devenant de nouveaux participants reliant les identités on-chain et les événements off-chain.