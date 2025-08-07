Des anciens comptes YouTube ont été volés et utilisés pour promouvoir des robots de trading frauduleux. L'escroquerie a actuellement volé 256 ETH

PANews a rapporté le 7 août que la société de cybersécurité SentinelLABS a signalé que plusieurs comptes YouTube qui publiaient auparavant des actualités crypto et des conseils d'investissement avaient été compromis par des criminels pour promouvoir des escroqueries en ligne de robots de trading de cryptomonnaies. Ces robots dissimulaient des smart contracts conçus pour voler des cryptomonnaies. À ce jour, plus de 256 ETH ont été volés.

Alex Delamottea, chercheur principal en menaces chez SentinelLABS, a déclaré dans un rapport que cette escroquerie est "répandue et continue" depuis au moins 2024 et se propage via des vidéos YouTube partagées sur les réseaux sociaux qui fournissent des conseils et du code de smart contract pour déployer des robots de trading de cryptomonnaies. Après que la victime déploie le smart contract, le portefeuille de l'attaquant est ajouté et caché en le déguisant en adresse de transaction. Une fois que l'utilisateur finance le contrat, les escrocs peuvent voler les fonds. La victime doit financer le contrat pour que l'escroquerie réussisse.