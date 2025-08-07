ECR Minerals, une société d'exploration et de développement aurifère cotée en bourse, a lancé une stratégie de réserve de trésorerie en Bitcoin. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 14:21 Partager

PANews a rapporté le 7 août que ECR Minerals, une société d'exploration et de développement aurifère cotée à la Bourse de Londres, prévoit d'adopter une stratégie de réserve de trésorerie en Bitcoin, selon NLNico. Le conseil d'administration a approuvé la détention à long terme de jusqu'à 50% des liquidités excédentaires et des flux de trésorerie disponibles provenant de la production d'or en Bitcoin.