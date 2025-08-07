Carburant et Fusées : Le Contrat à terme Perpétuel Est-il le Moteur de Ce Round de Marché à la hausse des Altcoins ?

Le marché haussier des cryptos de 2025 est peut-être déjà là, mais sa façon de rugir sera différente de tous les autres. Si vous vous concentrez encore sur le volume de trading au comptant pour évaluer la chaleur du marché, vous ne voyez probablement que la pointe de l'iceberg. La véritable star de ce marché haussier est les swaps perpétuels - une arène massive, hautement à effet de levier, PVP, alimentée par une concurrence intense entre positions longues et courtes. La liquidité, les narratives et les effets de richesse définissent ici le marché comme jamais auparavant.

Pourquoi la liquidité est-elle concentrée de manière sans précédent sur le marché des contrats ? Un cas numérique est utilisé pour révéler comment les "appels de marge courts" deviennent du carburant de fusée, le mécanisme central qui pousse les prix des actifs à spiraler vers le haut.

Avertissement : Tout ceci est inventé. Toute similitude est fortuite.

Déclaration de divertissement : Juste pour s'amuser, ne le prenez pas trop au sérieux

Déclaration du pointilleux : Si vous pensez que j'ai tort, alors vous avez raison.

1. Perspective des données : Quand la queue commence à remuer le chien

Les phénomènes sont la meilleure preuve de la théorie. Tout d'abord, nous utilisons des données pour vérifier un fait surprenant : le volume de trading des contrats perpétuels a complètement écrasé le marché au comptant.

Comparaison des volumes de trading : Selon les données des plateformes de données comme TokenInsight au deuxième trimestre 2025, le volume de trading des dérivés crypto (principalement des contrats perpétuels) sur les échanges principaux est généralement 10 à 15 fois supérieur à celui du trading au comptant. Cela signifie que lorsque le marché au comptant a un volume de trading de 10 milliards de dollars, le volume de trading du marché à terme peut avoir atteint 100 à 150 milliards de dollars.

Intérêt ouvert : En examinant l'intérêt ouvert des cryptomonnaies principales comme BTC et ETH, ainsi que des nouvelles pièces populaires, nous constatons que leur taille dépasse de loin l'inventaire au comptant de ces cryptomonnaies sur les échanges. Cela indique que la grande majorité de l'exposition au risque et des fonds des participants au marché sont déployés dans les dérivés.

Taux de financement : Pendant une grande partie de ce marché haussier, les taux de financement sont restés positifs et élevés. Cela a attiré un grand nombre d'"arbitragistes" qui cherchent à gagner un taux de financement stable en vendant à découvert des swaps perpétuels et en achetant une quantité équivalente de contrats au comptant. Cela draine davantage la liquidité du marché au comptant et la verrouille dans des positions de couverture.

Conclusion : Les données démontrent clairement un changement structurel dans le capital, l'attention et le focus du marché. Les contrats perpétuels ne sont plus une filiale du trading au comptant ; au lieu de cela, ils sont devenus le champ de bataille central pour contrôler les fluctuations de prix à court terme. Le marché est passé de "spot driving contracts" à "contracts driving spot trading".

"À ce moment, le trading au comptant est devenu un 'accessoire'."

Le "phénomène étrange" sur le marché - les augmentations de prix ne sont pas motivées par l'achat au comptant, mais par les chambres de compensation du côté des contrats. C'est le mécanisme central de cette ronde de "marché haussier des Perps".

Utilisons un exemple numérique simplifié pour expliquer ce processus.

Exemple : Nouvelle pièce "RocketCoin" (RKT)

Contexte :

RKT est un nouveau projet populaire avec une circulation initiale extrêmement faible de seulement 1 million (1/10) sur le marché. (En supposant que la circulation totale est de 10 millions)

L'échange a lancé le contrat perpétuel basé sur U de RKT.

Prix au comptant actuel : 10 $ .

En raison du consensus selon lequel les nouvelles pièces devraient être vendues à découvert, le marché des contrats a accumulé un grand nombre de positions courtes. Par exemple, entre 11 $ et 15 $, il y a des positions courtes d'une valeur de 10 millions de dollars (300 000 RKT) en attente de liquidation.

Processus de lancement :

Allumage initial : Une baleine ou un propriétaire de projet investit une petite somme d'argent sur le marché au comptant, par exemple, 200 000 $ pour acheter 20 000 RKT, forçant le prix au comptant de 10 $ à 11 $. Parce que le marché au comptant a une faible liquidité (une capitalisation boursière peu profonde), le coût pour faire monter le prix est extrêmement bas. Le premier étage de la fusée tombe (premier tour de liquidations) : Le prix du RKT atteint 11 $, et les premières positions courtes avec des ordres Stop-Loss fixés à ce prix sont liquidées de force (c'est-à-dire liquidées). Supposons que ces positions valent 1 million de dollars.

Mécanisme de liquidation : L'opération de "fermer une position courte" est "acheter". Le moteur de liquidation doit immédiatement acheter des contrats RKT d'une valeur de 1 million de dollars sur le marché.

Couverture du market maker : Lorsque les market makers qui fournissent de la liquidité au moteur de liquidation vendent des contrats, afin d'éviter leur propre risque de vente à découvert nue, ils iront immédiatement sur le marché au comptant pour acheter une quantité égale de RKT au comptant pour la couverture.

Retour de prix : Cet ordre d'achat au comptant du market maker pousse davantage le prix au comptant déjà mince, par exemple, de 11 à 12.

Le deuxième étage s'allume (liquidation en chaîne) : Le prix au comptant atteint 12 $, déclenchant un nouveau lot plus important de positions courtes à liquider. Ce processus se répète parfaitement avec l'étape 2 : liquidation du contrat -> les market makers achètent au comptant pour couvrir -> le prix au comptant augmente davantage. Entrée en orbite : Ce cycle se répète, formant une spirale de liquidation positive. Chaque niveau de vente à découvert qui s'est effondré alimente la prochaine ronde d'augmentations de prix, poussant le prix du RKT de 11 $ à 15 $ et même plus haut. Dans ce processus, les 200 000 $ initiaux de fonds "d'allumage" ont mobilisé des millions, voire des dizaines de millions de dollars d'achats passifs.

Conclusion : C'est l'essence d'une version simple d'un "marché haussier des Perps" : utiliser une liquidité au comptant extrêmement faible comme levier, créer des contreparties (grandes positions courtes) sur le marché des contrats, et finalement utiliser le mécanisme de "liquidation de marge" comme moteur pour faire monter les prix apparemment "de nulle part". L'augmentation du prix au comptant est plus le résultat et la manifestation de ce processus que la cause. (Évidemment, en pratique, ce n'est pas un processus aussi fluide.)

3. Pourquoi "cette version" ? Le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes

Ce phénomène était moins prononcé dans les cycles précédents et est le résultat d'une combinaison de facteurs :

Timing (Stratégie de projet) : Les projets de ce cycle adoptent généralement un modèle d'émission "flottant bas, FDV élevé". Cela crée les parfaites "conditions nécessaires et suffisantes" pour contrôler artificiellement les prix au comptant et exploiter les marchés de contrats à effet de levier élevé. Dili (Infrastructure de marché) : Les swaps perpétuels sont devenus extrêmement matures après des années de développement. Leur expérience de trading fluide, leur liquidité profonde, leur API complète et leur système de market maker leur permettent de gérer des quantités massives de capital et des transactions complexes. Harmonie (consensus de marché et narrative) :

Le paradigme des "nouvelles pièces vides" : Ce "consensus" exagéré crée activement une grande quantité de "carburant" pour le marché.

Le mythe de s'enrichir rapidement : Les gourous des contrats vantant des rendements de centaines de fois le montant original continuent d'attirer des joueurs avides de risques élevés et de rendements élevés. Les pratiques de trading extrêmes des baleines sur Hyperliquid, en particulier, alimentent cette narrative de "s'enrichir rapidement (ou négativement)".

La tentation du mécanisme : Un nouveau gameplay complexe comme l'arbitrage du taux de financement et la saisie d'ordres de liquidation a transformé le marché d'un simple affrontement long-court en un jeu financier multirôle et multidimensionnel, verrouillant davantage la liquidité.

Conclusion

Ne le prenez pas au sérieux. Ce "marché haussier des Perps" n'est qu'une référence ironique aux changements structurels sous-jacents du marché. Bien qu'il suggère une histoire de croissance de la richesse, c'est plus une parabole financière complexe sur l'interaction entre l'effet de levier, la liquidité, les mécanismes et la nature humaine, plutôt que simplement sur la découverte de la valeur.

À cette époque, le trading au comptant est devenu la couverture ultime et l'indicateur de prix, tandis que les swaps perpétuels sont le véhicule central qui intègre narrative, capital et mécanismes, définissant véritablement le pouls du marché. Comprendre et s'adapter aux règles de ce jeu, où les appels de marge sont utilisés comme carburant, est la clé pour naviguer dans ce cycle.

C'est ainsi que fonctionnent la finance ou le jeu, le pvp apporte toujours de nouvelles expériences.

Puissions-nous toujours respecter le marché.