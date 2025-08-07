La marque de mode japonaise ANAP a augmenté ses avoirs de 82,33 BTC, portant ses avoirs totaux à 913,45. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 14:03 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon une annonce officielle, la marque de mode japonaise ANAP a acheté 82,33 BTC et possède actuellement un total de 913,45 BTC.

