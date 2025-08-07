Les actions cotées à Hong Kong de Cao Cao Travel ont bondi de plus de 20% dans la journée.

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, l'action cotée à Hong Kong de Cao Cao Travel a augmenté de plus de 20% au cours de la journée, possiblement influencée par la nouvelle que "Cao Cao Travel et Shengli Securities coopèrent pour développer des applications RWA et stablecoin."
Hier, Cao Cao Travel et Shengli Securities ont coopéré pour développer des applications Real-World Assets (RWA) et stablecoin.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.