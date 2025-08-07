Les actions cotées à Hong Kong de Cao Cao Travel ont bondi de plus de 20% dans la journée. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 13:38 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, l'action cotée à Hong Kong de Cao Cao Travel a augmenté de plus de 20% au cours de la journée, possiblement influencée par la nouvelle que "Cao Cao Travel et Shengli Securities coopèrent pour développer des applications RWA et stablecoin." Hier, Cao Cao Travel et Shengli Securities ont coopéré pour développer des applications Real-World Assets (RWA) et stablecoin.

