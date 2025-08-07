Parataxis va entrer en bourse et constituer un trésor de Bitcoin de 640 millions de dollars par le biais d'une fusion SPAC

Parataxis Holdings fusionne avec SilverBox Corp IV dans une acquisition à objectif spécial qui comprend la formation d'une société de trésorerie Bitcoin cotée au NYSE d'une valeur de 640 millions de dollars.

Aperçu Parataxis et SilverBox Corp IV fusionnent pour former une Trésorerie Bitcoin ciblant les marchés américain et sud-coréen.

La nouvelle de la fusion a fait grimper le cours de l'action de SilverBox de 1,32 % au cours de la journée précédente.

Dans un récent communiqué de presse, les deux entreprises ont annoncé que l'accord pourrait "fournir jusqu'à 640 millions de dollars de produits bruts" pour financer une stratégie de trésorerie Bitcoin (BTC) cotée à la Bourse de New York. Jusqu'à 31 millions de dollars d'actions dans l'accord seront utilisés pour acheter immédiatement du Bitcoin.

La société a également expliqué que la fusion comprendra un accord d'achat d'actions qui permettrait l'émission d'une ligne de crédit en actions pouvant atteindre 400 millions de dollars.

La nouvelle de la fusion a réussi à stimuler le cours de l'action de SilverBox Corp, l'augmentant de 1,32 % dans les ventes après-marché. Selon Yahoo Finance, le cours de l'action pour SBXD se situe maintenant à 10,74 $ le 7 août. Par rapport à la performance de l'action au cours du mois précédent, c'est un contraste frappant avec la baisse de 3,37 % qu'elle a connue depuis début juillet.

L'acquisition de SilverBox Corp IV par le biais d'un accord SPAC permettra à Parataxis d'être cotée publiquement au NYSE sous le symbole boursier PRTX, lui donnant accès au marché américain.

En retour, cela permet également à SilverBox d'accéder au marché sud-coréen, car la société d'investissement numérique vient de commencer à opérer sous un nouveau nom et concentre ses opérations sur l'établissement d'une réserve BTC en Corée.

Parataxis prévoit de construire une trésorerie Bitcoin en Corée du Sud

Selon le communiqué de presse, la fusion des deux entreprises aboutira finalement à une société de trésorerie BTC qui ciblera spécifiquement les marchés américain et sud-coréen. En juin 2025, Parataxis a acheté la société sud-coréenne de biotechnologie Bridge Biotherapeutics Inc., la rebaptisant Parataxis Korea dans le but de créer la première plateforme de trésorerie Bitcoin du pays.

Jusqu'à présent, peu d'entreprises sud-coréennes se sont intéressées à suivre le modèle de Metaplanet et Strategy. Cependant, les actifs numériques ont gagné du terrain dans la région grâce au soutien récent du président actuel, Lee Jae-myung. Après avoir remporté l'élection présidentielle, Lee s'est engagé à légaliser les ETF Bitcoin au comptant cette année.

Y a-t-il des dettes reportées dans l'accord ?

Selon un dépôt du formulaire 10-K auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges daté de décembre 2024, SilverBox Corp IV n'a pas de dettes en cours reportées au SPAC.

Cependant, en juin 2024, la société a déclaré 109 000 $ de dettes courantes et d'obligations de crédit-bail, toutes attribuables au billet à ordre du sponsor non payé. Il a été confirmé plus tard que cette dette a été remboursée au premier trimestre 2025, car aucune dette courante ou obligation de crédit-bail n'était inscrite au bilan de la société.

Quant à Parataxis, rien n'indique que la société détient une dette à long terme, des prêts bancaires ou des obligations publiques mentionnés dans les communiqués de presse ou les résumés. La seule indication de dette est la ligne de crédit en actions mentionnée dans le communiqué de presse d'une valeur de 400 millions de dollars.

Cependant, il convient de noter qu'une ligne de crédit en actions n'est pas une dette traditionnelle. Elle fonctionne comme une facilité de crédit, donnant à Parataxis la flexibilité d'émettre des actions selon les besoins pour financer les opérations et étendre les avoirs en BTC.