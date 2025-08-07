KakaoBank signale son entrée sur le marché des stablecoins alors que la Corée du Sud ouvre la porte

La banque numérique sud-coréenne KakaoBank espère consolider sa place sur le marché des stablecoins et étudie actuellement diverses stratégies d'entrée, notamment un potentiel stablecoin indexé sur le won.

Aperçu KakaoBank examine l'émission de stablecoins et les services de garde dans le cadre de sa stratégie d'actifs numériques.

L'initiative de la banque est dirigée par une Stablecoin Task Force à l'échelle du groupe impliquant KakaoPay et d'autres affiliés.

Selon les rapports des médias locaux, le directeur financier de KakaoBank, Kwon Tae-hoon, a confirmé que l'entreprise évalue une gamme de possibilités liées aux stablecoins, y compris l'émission et les services de garde d'actifs numériques.

KakaoBank lance-t-elle un stablecoin ?

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier semestre 2025 de KakaoBank, Kwon a déclaré que la banque "examine diverses méthodes telles que l'émission et la garde" et a l'intention de "participer activement" dans l'espace des actifs numériques.

Selon ZDNet Korea, cet effort est mené conjointement avec la Stablecoin Task Force (TF) interne du Groupe Kakao, qui inclut des dirigeants de grands affiliés comme KakaoPay.

"Au cours des trois dernières années, nous avons émis des comptes vérifiés au nom réel pour les échanges d'actifs virtuels et avons mis en œuvre des mesures liées aux risques telles que la surveillance basée sur le Know Your Customer (KYC) et l'Anti-Money Laundering (AML)", a-t-il déclaré, ajoutant que l'expérience antérieure de la banque dans l'infrastructure des actifs numériques offre une base solide pour cette expansion.

KakaoBank a également participé à l'expérience de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) de la Banque de Corée, où elle a réussi à mener des essais de création de portefeuille, d'échange d'actifs et de transferts.

Ces expériences, a noté Kwon, équipent la banque du savoir-faire technologique et réglementaire nécessaire pour entrer dans le secteur des stablecoins.

Bien que la banque n'ait pas explicitement annoncé de plans pour émettre un stablecoin lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, des actions passées suggèrent qu'une telle initiative pourrait déjà être à l'étude.

En juin, KakaoBank a discrètement déposé plusieurs demandes de marques auprès de l'Office coréen de la propriété intellectuelle liées à des offres potentielles de stablecoins.

Les demandes, qui incluent des noms de marques tels que BKRW et KRWB, couvrent une large gamme de catégories — allant des logiciels de transaction de cryptomonnaies aux plateformes de paiement basées sur la blockchain, en passant par les services financiers impliquant des actifs numériques.

Ces dépôts, bien qu'ils ne constituent pas une preuve définitive du lancement d'un stablecoin, s'alignent avec l'intérêt plus large de l'entreprise pour la finance numérique et signalent un travail préparatoire.

Un responsable de KakaoBank a déclaré plus tard que les dépôts ont été effectués pour "répondre de manière proactive aux développements du marché des stablecoins."

L'accent mis par la Corée du Sud sur les stablecoins

L'annonce de KakaoBank intervient alors que les stablecoins gagnent en popularité en Corée du Sud au milieu des changements réglementaires introduits par le président Lee Jae-myung. Depuis son élection en juin de cette année, Lee a ouvertement soutenu l'innovation en matière de cryptomonnaies et appuyé les efforts législatifs visant à légaliser l'émission de stablecoins indexés sur le won coréen.

Ces changements de politique ont déclenché une vague d'intérêt parmi les principales institutions financières. En fait, neuf grandes banques sud-coréennes, dont KakaoBank et Kookmin Bank, ont soit déposé des marques, soit annoncé des examens internes visant à lancer leurs propres stablecoins adossés au won d'ici 2026.

Alors que d'autres banques en sont encore au stade de la planification, la société fintech fanC et le fournisseur d'infrastructure numérique Initech ont récemment dévoilé le premier stablecoin sud-coréen indexé sur le won, KRWIN. Le jeton est adossé 1:1 au won coréen et a été introduit le 5 août dans une phase pilote contrôlée.

Et ce n'est pas seulement en Corée du Sud — les stablecoins sont devenus un sujet majeur de discussion sur les marchés financiers mondiaux. Les grandes économies, notamment les États-Unis, la Chine et le Japon, ainsi que des géants financiers comme Citigroup et JP Morgan, ont révélé des plans pour explorer ou lancer leurs propres stablecoins.

Le mois dernier, la capitalisation totale du marché des stablecoins a atteint un nouveau sommet historique de 261 milliards de dollars, marquant le 22e mois consécutif de croissance, avec une augmentation significative de l'adoption institutionnelle, de l'utilité on-chain et des volumes de trading sur les échanges centralisés également.