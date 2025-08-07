Prévision du prix de Monero : La privacy coin atteint son plus bas niveau en deux mois

Le prix du Monero est en baisse de plus de 6% jusqu'à présent cette semaine, atteignant son niveau le plus bas en deux mois.

Les données on-chain et les données sur les dérivés indiquent une perspective baissière, avec une augmentation des paris à la baisse et une activité accrue sur le marché des contrats à terme.

L'analyse technique suggère qu'une clôture soutenue en dessous de 277,96 $ pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde vers 241,95 $.

Le prix du Monero (XMR) se négocie dans le rouge autour de 284 $ au moment de la rédaction jeudi, prolongeant ses pertes de 6% jusqu'à présent cette semaine pour atteindre un nouveau plus bas de deux mois. Le sentiment baissier s'intensifie, comme le reflètent l'augmentation des positions courtes et l'activité accrue sur le marché des contrats à terme. L'analyse technique suggère qu'une clôture soutenue en dessous du niveau de support de 277,96 $ pourrait ouvrir la voie à un repli plus profond vers la marque de 241,95 $.

Le risque de baisse supplémentaire du Monero augmente alors que l'intérêt pour les positions courtes s'envole

Les données de CoinGlass indiquent que le ratio long/short du Monero sur tous les échanges montre que 53,04% des traders parient sur la baisse du prix de l'actif.

Graphique du ratio long/short XMR des échanges. Source : Coinglass

Les données récapitulatives de CryptoQuant indiquent également que l'activité du marché des contrats à terme du Monero s'intensifie, car davantage de traders ouvrent des positions à effet de levier parallèlement à un Spot Taker CVD négatif, signalant une correction potentielle à venir.

Prévision du prix du Monero : les baissiers de XMR visent la marque de 241 $

Le prix du Monero a été rejeté de sa ligne de tendance ascendante précédemment brisée (tracée en reliant plusieurs bas depuis la mi-juin) le 25 juillet et a chuté de plus de 12% au cours des 13 jours suivants pour atteindre le niveau le plus bas depuis le 7 mai. Au moment de la rédaction jeudi, il continue de se négocier en dessous de 284 $.

Si XMR poursuit sa tendance à la baisse et clôture en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (MME) de 200 jours à 277,93 $, il pourrait étendre la correction pour retester son support quotidien à 241,95 $.

L'indicateur de force relative (RSI) et l'oscillateur Awesome (AO) sur le graphique quotidien se négocient respectivement en dessous des niveaux neutres de 50 et zéro. Ces indicateurs de momentum indiquent fortement une dominance baissière. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) a montré un croisement baissier le 20 juillet qui tient toujours, indiquant également un momentum baissier.

Graphique quotidien XMR/USDT

Cependant, si XMR se redresse, il pourrait étendre la reprise vers sa MME de 100 jours à 305,46 $.