CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le prix du Monero (XMR) s'échange dans le rouge autour de 284 $ au moment de la rédaction ce jeudi, prolongeant ses pertes de 6 % jusqu'à présent cette semaine pour atteindre un nouveau plus bas de deux mois. Le sentiment baissier s'intensifie, comme le reflètent l'augmentation des positions courtes et l'activité accrue sur le marché des contrats à terme.Le prix du Monero (XMR) s'échange dans le rouge autour de 284 $ au moment de la rédaction ce jeudi, prolongeant ses pertes de 6 % jusqu'à présent cette semaine pour atteindre un nouveau plus bas de deux mois. Le sentiment baissier s'intensifie, comme le reflètent l'augmentation des positions courtes et l'activité accrue sur le marché des contrats à terme.

Prévision du prix de Monero : La privacy coin atteint son plus bas niveau en deux mois

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/07 12:00
Monero
XMR$443.32+2.09%
RedStone
RED$0.2611+8.70%
Farcana
FAR$0.001498+29.24%
  • Le prix du Monero est en baisse de plus de 6% jusqu'à présent cette semaine, atteignant son niveau le plus bas en deux mois.
  • Les données on-chain et les données sur les dérivés indiquent une perspective baissière, avec une augmentation des paris à la baisse et une activité accrue sur le marché des contrats à terme.
  • L'analyse technique suggère qu'une clôture soutenue en dessous de 277,96 $ pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde vers 241,95 $.

Le prix du Monero (XMR) se négocie dans le rouge autour de 284 $ au moment de la rédaction jeudi, prolongeant ses pertes de 6% jusqu'à présent cette semaine pour atteindre un nouveau plus bas de deux mois. Le sentiment baissier s'intensifie, comme le reflètent l'augmentation des positions courtes et l'activité accrue sur le marché des contrats à terme. L'analyse technique suggère qu'une clôture soutenue en dessous du niveau de support de 277,96 $ pourrait ouvrir la voie à un repli plus profond vers la marque de 241,95 $.

Le risque de baisse supplémentaire du Monero augmente alors que l'intérêt pour les positions courtes s'envole

Les données de CoinGlass indiquent que le ratio long/short du Monero sur tous les échanges montre que 53,04% des traders parient sur la baisse du prix de l'actif.

Exchange XMR long-to-short ratio chart. Source: Coinglass

Graphique du ratio long/short XMR des échanges. Source : Coinglass

Les données récapitulatives de CryptoQuant indiquent également que l'activité du marché des contrats à terme du Monero s'intensifie, car davantage de traders ouvrent des positions à effet de levier parallèlement à un Spot Taker CVD négatif, signalant une correction potentielle à venir.

Prévision du prix du Monero : les baissiers de XMR visent la marque de 241 $

Le prix du Monero a été rejeté de sa ligne de tendance ascendante précédemment brisée (tracée en reliant plusieurs bas depuis la mi-juin) le 25 juillet et a chuté de plus de 12% au cours des 13 jours suivants pour atteindre le niveau le plus bas depuis le 7 mai. Au moment de la rédaction jeudi, il continue de se négocier en dessous de 284 $.

Si XMR poursuit sa tendance à la baisse et clôture en dessous de sa moyenne mobile exponentielle (MME) de 200 jours à 277,93 $, il pourrait étendre la correction pour retester son support quotidien à 241,95 $.

L'indicateur de force relative (RSI) et l'oscillateur Awesome (AO) sur le graphique quotidien se négocient respectivement en dessous des niveaux neutres de 50 et zéro. Ces indicateurs de momentum indiquent fortement une dominance baissière. La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) a montré un croisement baissier le 20 juillet qui tient toujours, indiquant également un momentum baissier.

XMR/USDT daily chart 

Graphique quotidien XMR/USDT 

Cependant, si XMR se redresse, il pourrait étendre la reprise vers sa MME de 100 jours à 305,46 $.

Opportunité de marché
Logo de Monero
Cours Monero(XMR)
$443.32
$443.32$443.32
-0.63%
USD
Graphique du prix de Monero (XMR) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,113.50
$93,113.50$93,113.50

-0.57%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,271.66
$3,271.66$3,271.66

-0.02%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2805
$2.2805$2.2805

-2.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$140.01
$140.01$140.01

-1.12%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.15001
$0.15001$0.15001

0.00%