Jetons crypto et actions à surveiller suite au Projet Crypto de la SEC : Bitwise

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/07 04:50
Solayer
LAYER$0.1824+0.82%
  • L'initiative Project Crypto de la SEC offre une fenêtre d'opportunité pour les investisseurs, selon Matt Hougan de Bitwise.
  • Hougan affirme que les tokens Layer-1, comme Ethereum, qui soutiennent les stablecoins et la tokenisation représentent une bonne opportunité d'investissement.
  • Hougan suggère que Coinbase ou Robinhood pourrait devenir la première entreprise de services financiers à atteindre une valorisation de 1 billion de dollars.

Dans une note aux investisseurs mardi, le Directeur des investissements (CIO) de Bitwise, Matt Hougan, a déclaré que plusieurs tokens Layer-1 et actions axées sur la crypto présentent une forte opportunité d'investissement suite à l'initiative Project Crypto de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC).

Les tokens Layer-1 et les échanges crypto bénéficieront de l'initiative Project Crypto de la SEC

L'initiative Project Crypto introduite par le président de la SEC Paul Atkins la semaine dernière fournit une "feuille de route sur la façon d'investir au cours des cinq prochaines années", a déclaré le CIO de Bitwise Matt Hougan dans une note aux investisseurs mardi.

"La première et la plus évidente opportunité est d'investir dans Ethereum et d'autres blockchains Layer 1 qui soutiennent les stablecoins et la tokenisation", a-t-il ajouté.

Hougan a noté que les investisseurs n'ont pas encore intégré la vision d'Atkins dans les prix, car les prix des principaux tokens Layer 1, tels qu'Ethereum (ETH) et Solana (SOL), n'ont pas encore réagi.

Bien qu'Ethereum soit en tête en matière d'intégration de stablecoins et de tokenisation, il met en garde contre le fait de s'appuyer entièrement sur les leaders actuels, notant que les premiers gagnants des changements technologiques passés ne sont pas toujours restés au sommet. Il a suggéré que les participants au marché pourraient adopter une approche indexée, qui leur permet d'acheter plusieurs tokens Layer-1 sans avoir à choisir lequel est le favori pour la croissance.

La plupart de ces tokens Layer-1 sont en hausse mercredi alors que le marché crypto envisage une reprise après sa récente baisse.

Selon Hougan, Project Crypto présente également une bonne opportunité pour Robinhood et Coinbase, car ils développent déjà des produits similaires au concept de "Super Apps" qu'Atkins a mis en avant la semaine dernière. Le président de la SEC a déclaré que permettre aux participants du marché d'"innover avec des 'Super Apps'" est un objectif majeur de sa présidence à la SEC. Il a également exprimé son intérêt à voir des courtiers-négociants avec des systèmes de négociation alternatifs offrir une large gamme de services, y compris le staking et le prêt crypto.

"Il est difficile de ne pas penser à Coinbase et Robinhood, deux entreprises qui ont adopté le concept de super-app", a écrit Hougan, ajoutant que l'une de ces entreprises pourrait être la première institution financière à atteindre une valorisation de marché de 1 billion de dollars grâce à la feuille de route que Project Crypto offre.

D'autres leaders de l'industrie crypto ont manifesté leur soutien à la nouvelle initiative, plusieurs experts la citant comme une forte impulsion vers une réglementation crypto plus claire.

