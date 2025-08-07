La blockchain Sui intégrée par la principale plateforme publicitaire décentralisée Alkimi

La plateforme publicitaire décentralisée Alkimi a entièrement intégré la blockchain et la pile technologique de Sui pour mettre la diffusion des publicités, la vérification, les paiements et la gestion des données entièrement on-chain.

Aperçu Alkimi exploite la pile complète de Sui—Sui, Walrus, Nautilus et Seal—pour automatiser la diffusion des publicités, la vérification, les paiements et la gestion des données on-chain.

Des grandes marques comme AWS, TikTok, Currys et Polestar utilisent déjà la plateforme publicitaire blockchain d'Alkimi.

L'annonce fait suite à l'engagement de 450 millions de dollars de Mill City Ventures pour construire le premier trésor Sui coté en bourse.

Le prix du SUI se consolide après un repli du marché près de 3,3 $, mais fait face à un risque de baisse supplémentaire.

Sui (SUI) a annoncé aujourd'hui que la plateforme publicitaire décentralisée Alkimi s'est entièrement intégrée à la blockchain Sui et à sa pile technologique pour mettre toute la chaîne d'approvisionnement publicitaire numérique on-chain.

En pratique, cela signifie que la diffusion des publicités, la vérification, les paiements et le traitement des données entre annonceurs et éditeurs se dérouleront désormais entièrement on-chain, apportant transparence, rapidité et rentabilité à une industrie longtemps affectée par des frais cachés et des résultats non vérifiables.

https://twitter.com/AlkimiExchange/status/1953123911190683666

Sui alimente la couche de transaction, réglant les interactions et les paiements entre acheteurs et vendeurs de publicité en temps réel.

Walrus met d'énormes quantités de données publicitaires on-chain, prenant en charge plus de 25 millions d'impressions publicitaires quotidiennes et permettant un suivi transparent des performances.

Nautilus vérifie la diffusion des publicités à l'aide d'environnements d'exécution sécurisés et fiables, permettant une réconciliation financière automatisée basée sur des résultats réels.

Seal crypte et gère l'accès aux métadonnées publicitaires sensibles, maintenant la confidentialité tout en gardant le système décentralisé.

Des grandes marques comme AWS, TikTok, Currys et Polestar mènent déjà des campagnes via la plateforme d'Alkimi.



"Il ne s'agit pas de répliquer les systèmes publicitaires traditionnels on-chain," a déclaré Ben Putley, PDG d'Alkimi. "Il s'agit de construire quelque chose de fondamentalement meilleur—transparent, efficace et équitable pour tous les acteurs impliqués."

Le soutien institutionnel rencontre la résistance du marché pour le token SUI

L'annonce survient dans la foulée d'une initiative majeure pour Sui : Mill City Ventures, une société de prêt non bancaire cotée au Nasdaq, a récemment annoncé un placement privé de 450 millions de dollars pour construire le premier trésor Sui coté en bourse, avec 98 % des produits destinés à l'acquisition de tokens SUI.

Pendant ce temps, le prix du token SUI semble avoir interrompu son repli après avoir atteint un pic récent de 4,5 $ fin juillet, établissant un support local autour de 3,3 $. Il teste actuellement la MME sur 7 jours, se maintenant juste en dessous, tandis que le RSI est redescendu des niveaux de surachat à environ 47. Cela suggère une stabilisation potentielle.

Cependant, le prix du SUI pourrait former une figure bearish double top, avec des pics à la mi-mai et fin juillet près de 4,3 $ et 4,5 $, respectivement. L'incapacité à franchir cette barrière en deux tentatives augmente le risque d'une correction plus profonde ou d'une consolidation à court terme.