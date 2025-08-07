Memes Coins basés sur Solana : PENGU, SPX visent des gains supplémentaires alors que la pression de vente diminue

Pudgy Penguins se prépare à sortir d'une consolidation à court terme alors que la pression baissière diminue.

Le Meme Coin SPX6900 vise un rebond dans un modèle de coin ascendant.

Les Intérêts Ouverts des Memes Coins se sont stabilisés après une correction brutale, suggérant un arrêt du débit de capitaux.

Les Memes Coins basés sur Solana, tels que Pudgy Penguins (PENGU) et SPX6900 (SPX), figurent parmi les plus performants du marché des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures, au moment de la publication. Les données techniques et dérivées indiquent des chances accrues d'inversion, car le prix au comptant et l'Intérêt Ouvert des Memes Coins se maintiennent à un niveau de support crucial après une tendance à la baisse la semaine dernière.

L'intérêt ouvert croissant de PENGU stimule l'optimisme

PENGU baisse de 1% au moment de la publication jeudi après avoir gagné 6,48% mercredi. Le Meme Coin basé sur Solana se consolide au-dessus du chiffre rond de 0,03000 $ après la chute de la semaine dernière.

PENGU peine à dépasser le niveau de Fibonacci de 78,6% à 0,03717 $, qui est tracé de 0,07000 $ le 17 décembre à 0,00370 $ le 9 avril. Une poussée décisive au-dessus de ce niveau pourrait alimenter un rallye d'inversion vers le niveau de 0,04714 $ marqué par le sommet du 6 janvier.

La ligne de Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) diminue avec sa ligne de signal, indiquant une tendance baissière. Cependant, l'intensité décroissante des histogrammes rouges suggère un affaiblissement de l'élan baissier.

L'Indice de force relative (RSI) affiche 55 sur le graphique quotidien alors qu'il se déplace presque à plat au-dessus de la ligne médiane, suggérant une neutralité dans la pression d'achat/vente.

Graphique de prix quotidien PENGU/USDT.

Les données de CoinGlass montrent que l'Intérêt Ouvert (OI) de PENGU a augmenté de 10% au cours des dernières 24 heures, s'établissant à 407,40 millions de dollars. Une hausse de l'OI reflète un afflux de capitaux accru à mesure que les traders gagnent en confiance.

Intérêt Ouvert de PENGU. Source : CoinGlass

À l'inverse, une inversion de PENGU depuis la résistance de 0,03717 $ pourrait retester le niveau de support de 0,02893 $, marqué par le plus bas du 15 juillet.

L'inversion de SPX dans un coin pourrait conduire à des gains supplémentaires

Le Meme Coin SPX se maintient au-dessus de la Moyenne mobile exponentielle (MME) de 50 jours à 1,5717 $ alors qu'il rebondit sur la ligne de tendance de support d'un modèle de coin ascendant sur le graphique quotidien. Au moment de la rédaction, SPX baisse de 0,50% jusqu'à présent jeudi après les gains de près de 3% de la veille.

Si SPX marque une poussée nette au-dessus du niveau de 1,8032 $, marqué par le pic du 19 janvier, il pourrait étendre le rallye jusqu'au sommet de la semaine précédente à 2,2817 $.

Le rebond s'aligne avec l'assouplissement de l'élan baissier alors que la ligne MACD se rapproche de sa ligne de signal, avec les barres d'histogramme rouges en baisse, suggérant un signal potentiel d'inversion de tendance.

De plus, le RSI se situe à 49 sur le graphique quotidien, ayant atteint le niveau neutre après une inversion dimanche, indiquant une pression de vente en baisse.

Graphique de prix quotidien SPX/USDT.

Les données de Coinglass montrent que l'OI de SPX s'établit à 146,73 millions de dollars au moment de la publication, maintenant une tendance stagnante après une baisse la semaine dernière, qui s'alignait avec la chute du prix au comptant. À mesure que les traders regagnent confiance, un ralentissement du débit de capitaux des contrats à terme et d'options SPX stabilise l'OI.

Intérêt Ouvert de SPX. Source : CoinGlass

Au contraire, si SPX poursuit la chute dominante, une clôture décisive sous la ligne de tendance de support à 1,5000 $ pourrait étendre la baisse jusqu'à la MME de 100 jours à 1,3356 $.