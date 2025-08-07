Roman Storm de Tornado Cash condamné pour avoir exploité un service de transmission d'argent sans licence

Le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a été reconnu coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Un jury de Manhattan a condamné mercredi le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, pour avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence, l'une des trois accusations auxquelles il a fait face lors du procès.

Le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, a été reconnu coupable d'avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence par un tribunal de Manhattan mercredi.

Storm a été condamné en vertu de la "18 U.S.C. § 1960", une loi fédérale qui criminalise l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Le co-fondateur de Tornado Cash a également été jugé pour des accusations de blanchiment d'argent et de violations de sanctions. Cependant, le jury n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur les autres allégations, ce qui a conduit à un ajournement de l'affaire.

La juge Katherine Polk Failla, qui a présidé le procès dans le district sud de New York, aurait déclaré qu'"il reste beaucoup de combat dans cette affaire avant la condamnation."

Les procureurs ont accusé Storm d'avoir permis à des acteurs malveillants, comme le groupe Lazarus de Corée du Nord, de mener des activités illicites sur Tornado Cash. Cependant, des membres de l'équipe juridique de Storm, dont David Patton et Brian Klein, ont repoussé cette allégation, citant sa non-implication dans les activités de la plateforme.

Storm a également qualifié ce développement de "grande victoire", déclarant qu'il continuera à se battre dans cette affaire. "Vous savez comment le président Trump a dit 'fight, fight, fight' ? Nous ferons de même," a déclaré Storm à Eleanor Terret de Crypto in America.

Les procureurs ont également demandé que Storm soit placé en détention, arguant qu'il présente un risque de fuite en raison de sa condamnation, a noté Patton dans un post sur X mercredi. La juge Failla a rejeté la requête, ce qui signifie que Storm restera libre sous caution en attendant un appel devant le tribunal et une sentence finale.

Storm a été inculpé en 2023 pour avoir facilité plus d'un milliard de dollars de transactions crypto illicites, y compris des fonds liés au groupe Lazarus sanctionné de Corée du Nord. Il a également été accusé d'avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence et d'avoir violé les lois sur les sanctions.

Ce développement a attiré l'attention des membres et organisations de l'industrie crypto, y compris le DeFi Education Fund, qui a déclaré son soutien à Storm, repoussant la décision du tribunal.

"L'affaire du gouvernement ciblant un développeur de logiciels n'aurait jamais dû être intentée en premier lieu et reste fondamentalement défectueuse," a déclaré le DeFi Education Fund dans un post sur X mercredi.

Le verdict de culpabilité a également soulevé des préoccupations concernant l'effet de cette affaire sur la DeFi et la sécurité réglementaire des développeurs open-source comme Storm.

"Le verdict signifie que tous les développeurs de crypto, DeFi et de confidentialité sont toujours à risque, probablement un risque accru en raison du précédent de culpabilité USC 1960 dans cette première décision de justice," a écrit Ryan Sean Adams de Bankless sur X.

"Non seulement ce verdict menace l'acte même de développement de logiciels open-source, mais il applique également de manière fondamentalement erronée les lois sur les transmetteurs d'argent," a également souligné The Blockchain Association sur X.

Avec le verdict de culpabilité actuel, Storm risque jusqu'à cinq ans de prison. Ce nombre pourrait s'élever à quarante-cinq ans s'il est reconnu coupable de toutes les accusations.