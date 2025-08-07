Les entreprises britanniques Union Jack Oil et Reabold Resources prévoient de miner du Bitcoin en utilisant du gaz naturel inutilisé Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 14:48 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon NLNico, les entreprises britanniques Union Jack Oil et Reabold Resources prévoient d'exploiter du Bitcoin en utilisant du gaz naturel inactif à West Newton, via 360 Energy. Union Jack Oil considère cela comme faisant partie de sa future stratégie de réserve de Bitcoin. Reabold Resources vise à obtenir un retour sur investissement plus élevé grâce au minage de Bitcoin plutôt que d'acheter simplement du Bitcoin.

