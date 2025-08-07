Le marché de prédiction décentralisé Bayes Market complète un tour de financement stratégique de 2 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 15:26 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon Chainwire, le marché de prédiction décentralisé Bayes Market a annoncé la finalisation d'une levée de fonds stratégique de 2 millions de dollars américains, avec la participation des fonds singapouriens GreenVision Fund, Jkapital Ltd et Bearcat. Bayes Labs se concentre actuellement sur le marché asiatique. Les nouveaux fonds seront utilisés pour optimiser le cadre de participation à la prédiction intelligente décentralisée et accélérer le développement de produits, l'expansion régionale et la croissance des utilisateurs.