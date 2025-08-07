K33 fournira un support de trading et de garde pour le plan stratégique Bitcoin de Goobit, favorisant le développement de l'écosystème Bitcoin nordique.

PANews a rapporté le 7 août que la société de courtage et de recherche d'actifs numériques K33 et l'opérateur d'échange suédois BTCX Goobit ont annoncé l'approfondissement de leur coopération, et les deux parties collaboreront davantage dans les domaines de la stratégie et de l'infrastructure Bitcoin.

K33 fournira un support de trading et de garde pour la stratégie de Trésorerie Bitcoin nouvellement lancée par Goobit, tout en explorant des opportunités de croissance stratégique et en promouvant le développement de l'écosystème Bitcoin nordique. La première levée de fonds de Goobit a été sursouscrite, avec des fonds destinés aux avoirs Bitcoin à long terme. Une deuxième levée de fonds est imminente.

Selon des informations précédentes, K33 a de nouveau augmenté ses avoirs de 5 BTC, portant ses avoirs totaux à 126 BTC.