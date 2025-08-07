Curve Finance lance sur Etherlink, reliant les écosystèmes Tezos et EVM

Curve Finance a officiellement été lancé sur Etherlink, marquant une étape majeure dans la connexion de Tezos avec l'écosystème plus large de la finance décentralisée compatible avec Ethereum.



Aperçu Curve Finance a été lancé sur Etherlink le 7 août, apportant de la liquidité de stablecoin à la Layer 2 de Tezos.

Le déploiement fait partie de l'initiative de récompenses Apple Farm Season 2 d'Etherlink de 3 millions de dollars.

Etherlink continue de croître après le mainnet avec une TVL en hausse et des intégrations de protocoles plus profondes.

Le déploiement a été annoncé le 6 août par Etherlink dans le cadre de sa campagne d'incitation Apple Farm Season 2. Curve, un échange décentralisé connu pour sa liquidité de stablecoin et d'actifs indexés, apporte un outil DeFi bien établi à l'écosystème Tezos (XTZ) grâce à cette intégration.

https://twitter.com/etherlink/status/1953091531084316983?s=46&t=nznXkss3debX8JIhNzHmzw

Construit en utilisant la technologie Smart Rollup de Tezos, Etherlink est une chaîne de layer-2 qui prend en charge des transactions rapides et à faible coût, ainsi qu'une compatibilité native avec les portefeuilles Ethereum (ETH) comme MetaMask. Maintenant que Curve est en ligne, les utilisateurs peuvent échanger des stablecoins et d'autres actifs indexés sur Etherlink avec un faible effet de glissement, tout en restant dans l'environnement familier de la Machine Virtuelle Ethereum.

Ce lancement fait partie d'une initiative visant à développer l'activité DeFi d'Etherlink grâce à Apple Farm Season 2, un programme de récompenses offrant plus de 3 millions de dollars aux utilisateurs qui interagissent avec des protocoles sélectionnés. Curve rejoint d'autres plateformes comme Superlend, Gearbox et Lombard Finance dans la campagne. Depuis son lancement, Curve a attiré plus de 4,67 millions de dollars en valeur totale verrouillée sur Etherlink.

Renforcement de l'interopérabilité Tezos-EVM

L'arrivée de Curve renforce sa position en tant qu'élément clé du paysage DeFi de Tezos. Il est déjà considéré comme une possible colonne vertébrale pour l'échange de stablecoins sur Etherlink et d'autres plateformes connectées à Tezos.

Etherlink, quant à lui, a connu une croissance constante au cours des derniers mois. Sa TVL est passée de 1,4 million de dollars à 47,7 millions de dollars après être sorti de la version bêta publique début 2025. Des améliorations comme des ponts plus rapides et des vitesses de smart contract plus élevées ont rendu cette croissance possible.

Bien que l'expansion rapide d'Etherlink indique un élan significatif, il reste incertain combien de temps cette tendance se poursuivra après la fin des programmes d'incitation. Néanmoins, le déploiement de Curve ajoute de la crédibilité au réseau et ouvre de nouvelles voies pour la liquidité entre Tezos et les chaînes basées sur Ethereum.