CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Curve Finance a officiellement été lancé sur Etherlink, marquant une étape majeure dans la connexion de Tezos avec l'écosystème de finance décentralisée compatible avec Ethereum. Le déploiement a été annoncé le 6 août par Etherlink dans le cadre de sa campagne d'incitation Apple Farm Season 2.…Curve Finance a officiellement été lancé sur Etherlink, marquant une étape majeure dans la connexion de Tezos avec l'écosystème de finance décentralisée compatible avec Ethereum. Le déploiement a été annoncé le 6 août par Etherlink dans le cadre de sa campagne d'incitation Apple Farm Season 2.…

Curve Finance lance sur Etherlink, reliant les écosystèmes Tezos et EVM

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 15:08
Harvest Finance
FARM$19.72-0.85%
Major
MAJOR$0.13518+1.84%
Particl
PART$0.288+0.55%

Curve Finance a officiellement été lancé sur Etherlink, marquant une étape majeure dans la connexion de Tezos avec l'écosystème plus large de la finance décentralisée compatible avec Ethereum. 

Aperçu
  • Curve Finance a été lancé sur Etherlink le 7 août, apportant de la liquidité de stablecoin à la Layer 2 de Tezos.
  • Le déploiement fait partie de l'initiative de récompenses Apple Farm Season 2 d'Etherlink de 3 millions de dollars.
  • Etherlink continue de croître après le mainnet avec une TVL en hausse et des intégrations de protocoles plus profondes.

Le déploiement a été annoncé le 6 août par Etherlink dans le cadre de sa campagne d'incitation Apple Farm Season 2. Curve, un échange décentralisé connu pour sa liquidité de stablecoin et d'actifs indexés, apporte un outil DeFi bien établi à l'écosystème Tezos (XTZ) grâce à cette intégration.

https://twitter.com/etherlink/status/1953091531084316983?s=46&t=nznXkss3debX8JIhNzHmzw

Construit en utilisant la technologie Smart Rollup de Tezos, Etherlink est une chaîne de layer-2 qui prend en charge des transactions rapides et à faible coût, ainsi qu'une compatibilité native avec les portefeuilles Ethereum (ETH) comme MetaMask. Maintenant que Curve est en ligne, les utilisateurs peuvent échanger des stablecoins et d'autres actifs indexés sur Etherlink avec un faible effet de glissement, tout en restant dans l'environnement familier de la Machine Virtuelle Ethereum.

Ce lancement fait partie d'une initiative visant à développer l'activité DeFi d'Etherlink grâce à Apple Farm Season 2, un programme de récompenses offrant plus de 3 millions de dollars aux utilisateurs qui interagissent avec des protocoles sélectionnés. Curve rejoint d'autres plateformes comme Superlend, Gearbox et Lombard Finance dans la campagne. Depuis son lancement, Curve a attiré plus de 4,67 millions de dollars en valeur totale verrouillée sur Etherlink.

Renforcement de l'interopérabilité Tezos-EVM

L'arrivée de Curve renforce sa position en tant qu'élément clé du paysage DeFi de Tezos. Il est déjà considéré comme une possible colonne vertébrale pour l'échange de stablecoins sur Etherlink et d'autres plateformes connectées à Tezos.

Etherlink, quant à lui, a connu une croissance constante au cours des derniers mois. Sa TVL est passée de 1,4 million de dollars à 47,7 millions de dollars après être sorti de la version bêta publique début 2025. Des améliorations comme des ponts plus rapides et des vitesses de smart contract plus élevées ont rendu cette croissance possible. 

Bien que l'expansion rapide d'Etherlink indique un élan significatif, il reste incertain combien de temps cette tendance se poursuivra après la fin des programmes d'incitation. Néanmoins, le déploiement de Curve ajoute de la crédibilité au réseau et ouvre de nouvelles voies pour la liquidité entre Tezos et les chaînes basées sur Ethereum.

Opportunité de marché
Logo de Harvest Finance
Cours Harvest Finance(FARM)
$19.72
$19.72$19.72
-0.30%
USD
Graphique du prix de Harvest Finance (FARM) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Le fabricant de matériel de minage Bitcoin Canaan Inc. a lancé un projet pilote au Manitoba, Canada, qui capture la chaleur résiduelle des opérations de minage et
Partager
Brave Newcoin2026/01/07 04:30
Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Le comportement récent du marché montre des schémas familiers parmi les cryptomonnaies à grande capitalisation. Le prix actuel du Dogecoin est remonté au-dessus d'un niveau de support longtemps surveillé,
Partager
Thenewscrypto2026/01/07 01:00
Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC pour ses premiers ETF crypto, un produit Bitcoin au comptant et un fonds lié à Solana, marquant une avancée majeure dans les actifs numériques.
Partager
Blockchainreporter2026/01/07 04:00

Actualités tendance

Plus

Canaan Transforme la Chaleur Résiduelle du Minage de Bitcoin en Énergie pour Serres dans un Projet Pilote au Manitoba

Oubliez DOGE et ADA, la Preuve à divulgation nulle de connaissance est une technologie déjà opérationnelle approuvée par le fondateur d'ETH ! Les analystes prédisent des gains de 700x à venir

Morgan Stanley demande l'approbation de la SEC pour des ETF au comptant sur Bitcoin et Solana

Prédiction du prix du Bitcoin : Le BTC teste les 95 000 $ alors qu'une configuration de tasse et d'anse se forme, la cassure attend confirmation

Quelle Crypto acheter maintenant en janvier 2026 : Strategy mise gros sur BTC, DeepSnitch AI dépasse 1 M$ levés avec un lancement imminent

Prix des cryptomonnaies

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$93,172.50
$93,172.50$93,172.50

-0.50%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,273.38
$3,273.38$3,273.38

+0.03%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.2837
$2.2837$2.2837

-2.80%

Logo de Solana

Solana

SOL

$140.12
$140.12$140.12

-1.04%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.15014
$0.15014$0.15014

+0.09%