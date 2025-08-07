Glassnode : La ligne de coût des détenteurs de BTC à Court terme est à 106 000 $. S'il ne parvient pas à franchir la résistance de 116 900 $, il pourrait chuter à 110 000 $.

PANews a rapporté le 7 août que selon Glassnode, le prix du Bitcoin a continué de chuter depuis qu'il a atteint un nouveau sommet historique de 123 000 $ à la mi-juillet. Il est maintenant tombé en dessous de la limite inférieure de la zone d'approvisionnement de 116 000 $, atteignant un bas de 112 000 $, et est entré dans une "zone de gap" avec une liquidité plus faible.

La rentabilité des détenteurs à court terme est tombée à environ 70%, mais l'absence d'une reprise significative de la demande pourrait affaiblir la confiance, exacerbant davantage la pression de vente. Les achats en baisse ont poussé les prix au-dessus de 114 000 $, mais la fourchette de 110 000 $ à 116 000 $ est faiblement approvisionnée, et le marché pourrait avoir besoin de plus de temps pour construire un niveau de support.

La ligne de coût pour les détenteurs à court terme est à 106 000 $, et le prix actuel reste au-dessus de ce niveau, ce qui correspond à une correction normale dans un marché haussier. Pendant ce temps, la baisse des taux de financement sur les principaux marchés de swaps perpétuels indique un appétit décroissant pour l'effet de levier. L'échec à franchir le niveau de résistance de 116 900 $ pourrait pousser les prix encore plus bas jusqu'à 110 000 $.