Sentora : Environ 95% des adresses Bitcoin sont rentables, et la fourchette de 116 000 $ à 119 000 $ pourrait devenir une résistance

PANews a rapporté le 7 août que selon l'analyse des données on-chain par Sentora (anciennement IntoTheBlock), la volatilité récente du Bitcoin est restée autour de 20%, montrant une tendance à la baisse à long terme. Il n'y a aucun signe de compression à court terme, et le marché global est dans un état de consolidation.

En même temps, la corrélation du Bitcoin avec les marchés financiers traditionnels augmente progressivement, en particulier sa corrélation avec le S&P 500, ce qui suggère que la sensibilité du Bitcoin aux conditions macroéconomiques pourrait augmenter.

Concernant les coûts on-chain, environ 95% des adresses Bitcoin sont actuellement rentables, mais ce chiffre est en baisse par rapport au sommet historique de 121 000 $ atteint en juillet. Les données montrent que de nombreux détenteurs qui ont acheté du Bitcoin entre 116 000 $ et 119 000 $ perdent actuellement de l'argent, ce qui fait de cette fourchette de prix un obstacle important aux futures hausses de prix.