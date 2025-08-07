La FOMO chinoise frappe à nouveau alors que le pays teste le déploiement d'un stablecoin pour renforcer le renminbi : rapport

Des initiés affirment que la Chine prévoit de lancer des stablecoins adossés au renminbi dans le but de combattre le dollar américain. Cependant, le lancement est freiné par des préoccupations concernant les flux de capitaux.

Aperçu La Chine aurait commencé à tester des stablecoins adossés au renminbi.

Les plans de stablecoin ont été entravés par des préoccupations croissantes concernant le contrôle financier du pays et les craintes d'une mauvaise utilisation potentielle.

Dans un récent article du Financial Times, il a été révélé que les responsables chinois se sont concentrés sur les tests de stablecoin comme moyen potentiel de combattre la mainmise des États-Unis sur le marché, suite au succès des tokens adossés au dollar de Tether (USDT) et Circle (USDC).

La Chine vise à utiliser les stablecoins pour contourner les systèmes de paiement transfrontaliers traditionnels comme Swift, que le gouvernement craint de voir bloqués en cas de conflit avec les États-Unis.

Au cours des deux derniers mois, les régulateurs financiers chinois ont fait appel à des experts du domaine pour discuter de la meilleure façon de mettre en œuvre, d'émettre et de tester des stablecoins indexés sur le renminbi chinois. Cependant, les experts ont supposé que le projet pourrait se heurter à un conflit, car la technologie fondamentale va à l'encontre du besoin du pays de contrôler étroitement son système financier.

Selon un participant impliqué dans les discussions, tout projet de stablecoin émis et approuvé par la Chine doit se conformer aux "conditions nationales spécifiques" du pays.

Considérant que la Chine interdit toujours les transactions et le minage de crypto depuis qu'une interdiction totale a été promulguée en septembre 2025, son besoin de garder l'écosystème financier fermé au reste du monde pourrait devenir un obstacle à son projet de stablecoin.

La banque centrale, en particulier, s'inquiète de l'impact que les stablecoins pourraient avoir sur les flux de capitaux du pays, notamment du potentiel d'utilisation des stablecoins pour le blanchiment d'argent.

La directrice générale de la société d'infrastructure blockchain Saga, Rebecca Liao, a expliqué que la technologie des stablecoins ne peut pas être "contrôlée de manière centralisée". Cela signifie que la Chine pourrait avoir du mal à surveiller ou à contrôler le flux de fonds facilité par le token adossé au renminbi.

"Lorsqu'ils investissent dans cette technologie, elle sera utilisée dans des endroits qu'ils n'aiment pas", a déclaré Liao au Financial Times.

La Chine craint de manquer la course aux stablecoins

Suite au projet de loi sur les stablecoins de Hong Kong, de nombreuses sociétés financières et commerciales comme JD.com, Animoca Brands et Standard Chartered cherchent à demander des licences d'émetteur.

Non seulement les entreprises de Hong Kong, mais aussi les institutions chinoises et les entreprises du secteur numérique se sont de plus en plus intéressées à l'obtention de leur propre licence d'émetteur de stablecoin. Cependant, des personnes familières avec le sujet ont confirmé que sur les quatre banques chinoises d'État dominantes, une seule recevra une licence de l'Autorité monétaire de Hong Kong dans son premier lot.

Jusqu'à présent, la HKMA n'a pas refusé d'approuver des licences pour les stablecoins adossés au renminbi.

Depuis début juillet, les régulateurs chinois discutent de l'assouplissement de la position du pays sur les actifs numériques alors que la domination des stablecoins continue de progresser au niveau mondial. À l'époque, les entreprises et les experts faisaient pression sur les régulateurs chinois pour qu'ils émettent des stablecoins indexés sur le yuan.

Les récents changements réglementaires ont fait des stablecoins le centre de plusieurs développements monétaires mondiaux, plus récemment aux États-Unis avec le GENIUS Act et à Hong Kong avec l'ordonnance sur les stablecoins.

Les entités sud-coréennes se sont également disputées pour des stablecoins indexés sur le won. Les sociétés de paiement numérique sud-coréennes KakaoBank et NaverPay ont été deux concurrents solides intéressés à entrer sur le marché des stablecoins.

Plus récemment, fanC et Initech ont été les premiers à lancer un stablecoin indexé sur le won coréen dans un pilote initial. Cependant, ils n'ont pas encore lancé publiquement le stablecoin adossé au won.