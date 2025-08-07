Turbulences réglementaires : Hong Kong émet les réglementations les plus strictes sur les stablecoins, les États-Unis cherchent à construire des marchés financiers on-chain

Le 1er août, l'ordonnance tant attendue sur les Stablecoin de Hong Kong a finalement été officiellement mise en œuvre.

Au milieu de la spéculation intense du marché, les régulateurs ont sans surprise jeté un froid sur les stablecoins. Les réglementations de Hong Kong sur les stablecoins, à en juger uniquement par leur contenu, sont assez restrictives, les exigences strictes de vérification du nom réel leur valant le titre de "loi sur les stablecoins la plus stricte au monde". Coïncidence, il y a tout juste un mois, Singapour, un concurrent fréquent de Hong Kong, a également attiré une large attention pour avoir promulgué "les nouvelles réglementations crypto les plus strictes au monde".

En revanche, juste un jour avant la mise en œuvre de l'ordonnance sur les Stablecoin de Hong Kong, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a publié un nouveau plan appelé "Project Crypto", qui a décrit avec passion le futur plan de cryptographie des États-Unis et a envoyé un fort signal positif.

La situation réglementaire des deux côtés de l'océan est comme le paradis et l'enfer, et la différenciation du paysage de la cryptographie a également commencé à s'accélérer à partir de ce moment.

Le 1er août, l'"Ordonnance sur les Stablecoin" de Hong Kong est officiellement entrée en vigueur. Cet événement marquant est non seulement une avancée majeure dans le domaine des monnaies virtuelles de Hong Kong, mais marque également la mise en œuvre du premier cadre réglementaire complet au monde pour les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires, ce qui a des implications extrêmement importantes.

Un examen des réglementations révèle que toute institution émettant un stablecoin libellé en monnaie fiduciaire à Hong Kong, ou émettant un stablecoin indexé sur le dollar de Hong Kong à l'étranger, doit être agréée, et le capital versé de l'entité doit être d'au moins 25 millions de dollars HK. Concernant les actifs de réserve, les réglementations imposent des réserves complètes, ce qui signifie que les émetteurs doivent allouer 100% de leurs actifs de réserve dans des actifs hautement liquides tels que des liquidités et des obligations gouvernementales à court terme. Ces actifs doivent être détenus indépendamment en garde dans une banque agréée. Chaque type de stablecoin doit maintenir un portefeuille d'actifs de réserve distinct, assurant la ségrégation des autres portefeuilles d'actifs de réserve. La lutte contre le blanchiment d'argent est également une priorité absolue. Les émetteurs doivent établir un mécanisme complet de lutte contre le blanchiment d'argent, publier des rapports d'audit quotidiens sur leurs actifs de réserve et interdire le paiement d'intérêts pour éviter les prises de dépôts déguisées. Concernant les rachats, les utilisateurs peuvent racheter inconditionnellement la monnaie fiduciaire à la valeur nominale, et les émetteurs doivent traiter les demandes de rachat dans un délai d'un jour ouvrable.

En termes d'exigences globales, le projet d'ordonnance de juin ne diffère pas significativement, mais les détails de mise en œuvre ne peuvent être décrits que comme rigoureux. Le 29 juillet, à la veille de l'entrée en vigueur formelle de l'ordonnance, l'Autorité monétaire de Hong Kong a publié une série de documents réglementaires de soutien pour la nouvelle ordonnance, comprenant le résumé de la consultation et les "Lignes directrices sur la supervision des émetteurs de stablecoins agréés"; le résumé de la consultation et les "Lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (applicables aux émetteurs de stablecoins agréés)"; l'"Explication sommaire du régime d'octroi de licences pour les émetteurs de stablecoins" liée au système de licences et aux procédures de demande; et l'"Explication sommaire des dispositions transitoires pour les émetteurs de stablecoins existants".

Selon les exigences, la HKMA acceptera la première série de demandes de licences d'émetteur de stablecoins entre le 1er août et le 30 septembre 2025, et offrira une période de transition de six mois aux entreprises. L'avancement simultané de l'innovation et de la légalisation reflète l'attitude constante d'inclusivité et de prudence du gouvernement de Hong Kong. Cependant, le marché est en émoi à propos de la clause KYC.

Dans les "Lignes directrices sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (applicables aux émetteurs de stablecoins agréés)", la HKMA exige que les émetteurs de stablecoins agréés prennent des mesures efficaces pour identifier et vérifier les identités des détenteurs de stablecoins. Les clients doivent subir une procédure complète de diligence raisonnable (CDD) et effectuer des examens réguliers (tels que le nom, la date de naissance, le numéro de document d'identification, etc., qui doivent être conservés pendant au moins 5 ans). Les détenteurs non-clients n'ont généralement pas besoin de faire vérifier directement leur identité. Cependant, lorsque la surveillance découvre des adresses de portefeuille associées à des activités illégales, des listes de sanctions ou des sources suspectes, et que le titulaire de la licence ne peut pas prouver que ses mesures d'atténuation des risques (comme les outils d'analyse de blockchain) sont suffisantes pour prévenir les risques de blanchiment d'argent/financement du terrorisme, le titulaire de la licence doit mener des enquêtes supplémentaires et vérifier les identités des détenteurs concernés.

En bref, pour faire face aux risques de blanchiment d'argent, les émetteurs de stablecoins doivent non seulement vérifier les identités des utilisateurs et conserver les données de nom réel pendant au moins cinq ans, mais aussi s'abstenir de fournir des services aux utilisateurs anonymes. Initialement, ils ont également l'obligation de vérifier l'identité de chaque détenteur de stablecoin. La HKMA a également expliqué cela. Le directeur exécutif (Réglementation et lutte contre le blanchiment d'argent) Chan King-hong a noté que, étant donné que la HKMA n'est pas convaincue que les outils de surveillance continue actuels à l'échelle de l'industrie sont efficaces pour atténuer les risques de blanchiment d'argent, et étant donné que des organisations internationales comme la Banque des règlements internationaux soulignent l'importance de prévenir le blanchiment d'argent à l'aide de stablecoins, la HKMA adoptera une approche de supervision "basée sur les risques mais prudente".

Cependant, d'un point de vue pratique, en particulier dans les paiements transfrontaliers impliquant des entités physiques, il est presque impossible de vérifier les identités des détenteurs anonymes dans des comptes offshore en temps réel, sans parler de couvrir chaque détenteur dans un système de paiement à grande échelle. Pratiquement parlant, cette mesure exclut essentiellement tous les candidats autres que les institutions bancaires. Notamment, selon cette réglementation, les stablecoins de Hong Kong disent essentiellement adieu à l'interaction avec les protocoles DeFi. Après tout, les portefeuilles interactifs existants sont anonymes, réduisant significativement leur compétitivité par rapport aux USDT et USDC disponibles publiquement.

Tout en renforçant les responsabilités des émetteurs en interne, le cadre réglementaire clarifie également la juridiction externe. Le "Cadre réglementaire des émetteurs de stablecoins" stipule explicitement que les titulaires de licence doivent se conformer aux lois et réglementations des juridictions concernées. En d'autres termes, en plus de se conformer aux lois et réglementations locales de Hong Kong, la conformité à l'étranger est également prise en considération. Les émetteurs doivent maintenir un système complet de contrôle de risque pour les opérations transfrontalières et il leur est interdit de fournir des services aux pays et régions où les stablecoins sont interdits. Le document mentionne même l'identification des VPN par les institutions agréées, ce qui signifie que l'utilisation de VPN pour contourner les réglementations sera bloquée. Cela suggère que les utilisateurs du continent continueront à avoir des difficultés à accéder à ce système. D'autre part, les émetteurs doivent assurer la conformité du marketing et des opérations à l'étranger, surveiller continuellement les changements de politique dans les régions d'outre-mer et établir un système de conformité ajusté dynamiquement.

Du point de vue de l'ensemble du processus, les barrières à l'entrée extrêmement élevées pour les institutions agréées sont essentielles. Cependant, même avec des exigences d'application aussi élevées, les stablecoins de Hong Kong imposent des restrictions sur les fonctionnalités clés. Non seulement ils bloquent les fonctionnalités cryptographiques comme DeFi, les portefeuilles anonymes et les protocoles ouverts, mais leur utilisation par les économies étrangères est également strictement réglementée, rendant pratiquement impossible la libre circulation des stablecoins sur la chaîne. Compte tenu de la taille de marché déjà limitée, le développement des stablecoins à Hong Kong fera sans aucun doute face à d'autres obstacles. Du point de vue des émetteurs, l'enregistrement obligatoire du nom réel et les mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent ont complètement déplacé le contrôle des licences vers les grandes banques et les géants financiers, rendant difficile pour les petites et moyennes entreprises d'obtenir des licences, et les entreprises Internet sont également confrontées à des défis. C'est précisément pourquoi il y avait des rumeurs selon lesquelles JD.com annulerait sa demande de licence. Selon Caixin, Hong Kong pourrait réduire la portée de son premier lot de licences de stablecoins à trois ou quatre. Actuellement, les succursales hongkongaises de plusieurs banques et sociétés de valeurs mobilières chinoises, y compris la Bank of China (Hong Kong), la Bank of Communications (Hong Kong), la China Construction Bank (Asia) et CNCBI, sont désireuses d'explorer les activités de stablecoin.

Avec un tel chemin de mise en œuvre rigoureux, les réglementations de Hong Kong sur les stablecoins sont sans aucun doute connues comme les "réglementations sur les stablecoins les plus strictes au monde". Fait intéressant, la dernière région à être reconnue comme ayant les réglementations les plus strictes était Singapour, connue aux côtés de Hong Kong comme ses "étoiles jumelles". En juin de cette année, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a publié les directives politiques finales pour les fournisseurs de services de jetons numériques (DTSP). Les réglementations strictes, y compris "pas de licence, pas de fermeture" et "juridiction sur toute la chaîne industrielle", ont déclenché une vague de retrait Web3 sur le marché.

Cependant, si nous regardons de l'autre côté de l'océan, l'attitude des États-Unis est en net contraste avec les deux ci-dessus.

Le 31 juillet, juste un jour avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les Stablecoin de Hong Kong, le président nouvellement nommé de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), Paul Atkins, a enflammé le monde des cryptomonnaies. Ce même jour, Atkins a annoncé une nouvelle initiative politique appelée "Project Crypto", qui a décrit l'objectif ambitieux d'intégrer pleinement les marchés financiers américains sur la blockchain et a explicitement déclaré sa vision de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la crypto".

Parmi les mesures spécifiques, la première consiste à abandonner le modèle traditionnel de juridiction d'abord puis de loi, et à clarifier les normes de reclassification des crypto-actifs, tels que les airdrops, les ICO et le staking. Premièrement, il fournira des normes de divulgation claires, des conditions d'exemption et des mécanismes de refuge pour les activités économiques courantes sur la chaîne, et adoptera différents modèles réglementaires selon la nature des différents actifs; deuxièmement, il donnera une légitimité institutionnelle aux applications décentralisées telles que Defi, fournira un chemin clair pour les développeurs de logiciels sur la chaîne qui ne dépendent pas d'intermédiaires centralisés, protégera les développeurs de logiciels décentralisés et permettra aux logiciels décentralisés d'avoir une place sur le marché financier; troisièmement, il créera des "Super-Apps", fusionnera le système complexe de licences existant et permettra aux intermédiaires en valeurs mobilières de fournir des produits et services diversifiés sur une seule plateforme et sous une seule licence. La CSRC formulera un cadre réglementaire pour promouvoir la mise en œuvre de ce concept, comme l'élaboration d'un cadre réglementaire pour permettre aux actifs crypto de titres et de non-titres de coexister et de se négocier sur des plateformes enregistrées auprès de la SEC, et assouplira les conditions de cotation de certains actifs sur des bourses non enregistrées (comme les plateformes avec seulement des licences d'État); quatrièmement, des garanties institutionnelles et de service, introduire un "mécanisme d'exemption d'innovation", avec la faisabilité commerciale comme noyau, permettant aux modèles commerciaux et services émergents qui ne sont pas entièrement conformes aux règles existantes d'être rapidement mis sur le marché, mais ces fournisseurs de services doivent suivre les rapports réguliers à la SEC