Plateforme d'enregistrement des RWA lancée à Hong Kong

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi Data, la plateforme d'enregistrement et de dépôt des Real-World Assets (RWA) a été officiellement lancée à Hong Kong aujourd'hui. Initiée par l'Association de normalisation Web3.0 de Hong Kong, elle s'engage à réaliser un système de service complet pour la numérisation, l'assetisation et la financiarisation de la tokenisation des actifs RWA.

Le même jour, trois normes dans le domaine du Web3.0 ont été lancées, notamment le "Guide d'affaires pour la tokenisation des RWA", les "Spécifications techniques pour la tokenisation des RWA" et les "Spécifications techniques pour les paiements transfrontaliers basés sur la blockchain avec Stablecoin".