Plateforme d'enregistrement des RWA lancée à Hong Kong

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi Data, la plateforme d'enregistrement et de dépôt des Real-World Assets (RWA) a été officiellement lancée à Hong Kong aujourd'hui. Initiée par l'Association de normalisation Web3.0 de Hong Kong, elle s'engage à réaliser un système de service complet pour la numérisation, l'assetisation et la financiarisation de la tokenisation des actifs RWA.
Le même jour, trois normes dans le domaine du Web3.0 ont été lancées, notamment le "Guide d'affaires pour la tokenisation des RWA", les "Spécifications techniques pour la tokenisation des RWA" et les "Spécifications techniques pour les paiements transfrontaliers basés sur la blockchain avec Stablecoin".
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.